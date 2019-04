Beinahe wäre Frankfurt mit einem blauen Auge davongekommen. Doch in der 90. Minute lief die Eintracht in einen Konter, den John Brooks zum verdienten Ausgleich für Wolfsburg abschloss. Der Verteidiger war im Strafraum völlig vergessen gegangen und musste nach dem Querpass von Felix Klaus nur noch zum 1:1 einschieben.

Frankfurt mit Dusel

Die «Wölfe» waren das bessere Team und erspielten sich immer wieder gute Chancen. In Halbzeit 2 trafen Robin Knoche und Maximilian Arnold nur das Torgehäuse. Auf der anderen Seite wirkte Frankfurt nach dem Einzug in den Europa-League-Halbfinal unter der Woche etwas ausgebrannt. Dennoch war es die Eintracht, die in der 78. Minute durch den eingewechselten Jonathan de Guzman in Führung ging.

Legende: Spielte über die volle Distanz Admir Mehmedi im Zweikampf mit Sebastian Rode. Imago Images

Bei Wolfsburg spielte Admir Mehmedi durch. Renato Steffen, der zweite Schweizer Nationalspieler in den VfL-Reihen, wurde in der 82. Minute eingewechselt. Bei Frankfurt fehlte Gelson Fernandes gesperrt.

Die Eintracht verpasste es, sich mit einem Sieg ein 4-Punkte-Polster auf das fünftplatzierte Gladbach zu schaffen.