Wolfsburg in die Relegation, BVB in die Champions League

Die 34. Bundesliga-Runde hat für die letzten Entscheidungen gesorgt: Der VfL Wolfsburg muss nach einer 1:2-Niederlage in Hamburg erstmals in die Relegation. Dortmund sichert sich dank einem 4:3 gegen Bremen einen CL-Platz.

Joker Luca Waldschmidt wird 2 Minuten nach seiner Einwechslung mit dem Siegtor zum 2:1 zum HSV-Helden gegen Wolfsburg (88.).

Dortmund verteidigt Platz 3 gegenüber Hoffenheim dank einem 4:3 gegen Bremen.

Köln und Hertha Berlin qualifizieren sich für die Europa League.

Pierre-Emerick Aubameyang überflügelt mit 2 Toren am letzten Spieltag Robert Lewandowski und holt sich mit 31 Treffern die Torjäger-Kanone.

Der HSV muss nicht zum 3. Mal nach 2014 und 2015 in die Relegation. Die Hamburger lagen im Direktduell mit dem VfL Wolfsburg zwar zeitweise 0:1 im Rückstand und belegten auch nach dem 1:1-Ausgleich noch immer den 16. Platz. Doch Joker Luca Waldschmidt erlöste eine ganze Stadt mit seinem Treffer zum 2:1 in der 88. Minute. Es war das allererste Bundesligator überhaupt für den Stürmer.

Damit muss nicht der HSV sondern der VfL, bei dem weder Diego Benaglio noch Ricardo Rodriguez zum Einsatz kamen, in die Relegation. Gegner ist aller Wahrscheinlichkeit nach Braunschweig. Die letzte Runde in der 2. Liga findet am Sonntag statt.

Jubel auch in Dortmund

Im Fernduell um Platz 3, der die direkte CL-Quali bedeutet, behielt Dortmund gegenüber Hoffenheim (0:0 gegen Augsburg) das bessere Ende für sich. Marco Reus und Aubameyang trafen beim 4:3 gegen Bremen jeweils doppelt. Aubameyangs Siegtor vom Penaltypunkt (89.) war der 31. Saisontreffer des Gabuners. Er überholte in der Torschützenliste damit Lewandowski, der beim 4:1 der Bayern gegen Freiburg ohne Treffer blieb.

Sendebezug: Radio SRF 3, Nachmittagsbulletin, 20.5.17, 17:40 Uhr