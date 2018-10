Markus Weinzierl heuert bei Stuttgart an.

Der 43-jährige Markus Weinzierl erhält bei den Schwaben einen Vertrag bis 2020. Das gab der VfB am Dienstag bekannt. Weinzierl tritt die Nachfolge von Tayfun Korkut an, der am Sonntag bei den Schwaben entlassen worden war.

Mit Stuttgart übernimmt er den derzeitigen Tabellenletzten der Bundesliga.

Schon lange Wunschkandidat

Weinzierl wird am Mittwoch erstmals das Training leiten. Der Coach stand in Stuttgart bereits nach dem Aus von Aufstiegs-Trainer Hannes Wolf Ende Januar ganz oben auf der Wunschliste, war damals aber noch bei seinem Ex-Klub Schalke engagiert.