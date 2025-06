Legende: Zieht es nach Deutschland Leon Avdullahu wagt ein neues Abenteuer. Freshfocus/Marc Schumacher

Leon Avdullahu verlässt den FC Basel und schliesst sich dem Bundesligisten Hoffenheim an.

Der 21-jährige Mittelfeldspieler war beim Schweizer Double-Gewinner eine Stammkraft.

Bei der TSG unterschreibt der Schweizer U-Nationalspieler einen «langfristigen Vertrag», wie der Klub schreibt.

Ab der U14 hat der gebürtige Solothurner alle Stufen beim FC Basel durchlaufen, nun zieht es Leon Avdullahu weiter. Der mittlerweile 21-Jährige wechselt nach einer hervorragenden Saison als Stammspieler beim Double-Gewinner in die Bundesliga. Bei der TSG Hoffenheim unterschreibt der schweizerisch-kosovarische Doppelbürger einen langfristigen Vertrag.

«Er ist ein strategisch denkender Spieler, der Aggressivität und Zweikampfstärke mit einer guten Übersicht und starken technischen Fähigkeiten verbindet», sagt Hoffenheims Geschäftsführer Sport, Andreas Schicker, über Avdullahu. Das Talent sei «ein Wunschtransfer», schreibt der Klub auf seiner Website. Laut Medienberichten beläuft sich die Ablösesumme auf rund acht Millionen Euro (exklusive Bonuszahlungen).

«Fühlt sich wie ein Traum an»

In Meisterschaft und Cup bestritt Avdullahu in der abgelaufenen Saison 39 von möglichen 44 Pflichtspielen. Im defensiven Mittelfeld hat sich das Eigengewächs in Basel zur Stammkraft entwickelt. Zudem führt er die Schweizer U21-Nati als Captain an.

«Seit ich 14 Jahre alt bin, habe ich das rotblaue Trikot mit Stolz getragen. Nach sieben Saisons beim FCB fängt für mich nun ein neues Kapitel in Deutschland an. Dass ich diesen Schritt nach zwei Titeln mit dem Club, dem ich so viel zu verdanken habe, machen darf, fühlt sich wie ein Traum an», lässt sich Avdullahu zitieren.