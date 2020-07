Legende: Der entscheidende Moment Alderweireld kommt zum Kopfball und trifft zum 2:1. imago images

Ausgerechnet Erzrivale Tottenham stoppt die Mini-Erfolgsserie von Arsenal mit 10 Punkten aus 4 Spielen. Die Entscheidung im North London Derby fiel in der 81. Minute, als Toby Alderweireld den Eckball von Heung-min Son gekonnt zum 2:1-Schlussstand verwertete. Dank dem Sieg ziehen die «Spurs» in der Tabelle an den «Gunners» vorbei. Beide Teams liegen aktuell nicht auf einem Europacup-Platz.

Kolasinacs Aussetzer am Anfang der Wende

Arsenal startete gut ins Spiel und ging in der 16. Minute durch einen strammen Weitschuss von Alexandre Lacazette in Führung. Dem Treffer vorausgegangen war ein Ballgewinn von Granit Xhaka. Der Schweizer Internationale spielte durch.

Nur 3 Minuten nach dem 1:0 leistete sich Sead Kolasinac einen Riesenbock. Der Rückpass des Arsenal-Verteidigers landete direkt vor den Füssen von Son, der den Ball im Anschluss frech über Goalie Emiliano Martinez lupfte.

Die weiteren Resultate am Sonntag:

Wolverhampton - Everton 3:0

- Everton 3:0 Aston Villa - Crystal Palace 2:0

- Crystal Palace 2:0 Bournemouth - Leicester 20:00 Uhr