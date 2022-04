Legende: Widmete das Tor seinem verlorenen Sohn Cristiano Ronaldo. Reuters / David Klein

Manchester United hat im Ringen um einen Champions-League-Platz in der Premier League weiteren Boden auf die Konkurrenten verloren. Bei Arsenal unterlag das Team um Cristiano Ronaldo mit 1:3. Der Portugiese, der nach dem tragischen Tod seines neugeborenen Sohnes erstmals wieder mitwirkte, erzielte seinen 100. Premier-League-Treffer.

Nuno Tavares (3.) und Bukayo Saka (32., Penalty) hatten die Gunners mit 2:0 in Führung gebracht. In der 34. Minute gelang Ronaldo das Anschlusstor für ManUnited, das nun sechs Punkte hinter Arsenal (4.) in der Tabelle zurückliegt. Für den Schlusspunkt der Partie war Granit Xhaka besorgt. Der Nati-Captain war in der 70. Minute mit einem platzierten Weitschuss erfolgreich und traf zum 3:1.

00:31 Video Rangnick: «Es wäre problematisch, wenn das Team nicht enttäuscht wäre» (engl.) Aus Sport-Clip vom 23.04.2022. abspielen. Laufzeit 31 Sekunden.

Jesus überragender City-Akteur

An der Tabellenspitze hat Manchester City im Duell mit Liverpool vorgelegt. Das Team von Pep Guardiola bezwang Watford mit 5:1. Gabriel Jesus ragte dabei mit 4 Toren heraus. Die Reds können mit einem Heimerfolg am Sonntag gegen Everton den Ein-Punkt-Abstand aber wieder herstellen.