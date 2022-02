Dank einem späten Tor von Alexandre Lacazette rückt Arsenal in der Tabelle immer weiter vor.

Legende: Rot-weisser Jubel überall Alexandre Lacazette im Vordergrund, Goalie Aaron Ramsdale im Hintergrund. imago images

Arsenal hat in der Premier League ein Nachtragspiel des 20. Spieltags gegen Wolverhampton in extremis mit 2:1 für sich entschieden. Die «Gunners» jubelten dank einem Treffer des Franzosen Alexandre Lacazette in der 95. Spielminute über die 3 Punkte. Erst 10 Minuten zuvor hatte Nicolas Pépé das Spiel für das Heimteam ausgeglichen.

«Gunners» im Hoch

Zuvor hatte Arsenal – über 90 Minuten mit Granit Xhaka im defensiven Mittelfeld – die Partie zwar mehrheitlich dominiert. Die grösseren Chancen verzeichneten indes die Gäste aus den West Midlands. Der Südkoreaner Hee-chan Hwang hatte bereits nach 10 Minuten und grobem Fehler der Arsenal-Abwehr auf 1:0 gestellt.

Dank dem 3. Erfolg in Serie ist Arsenal neu Fünfter. Mit nur einem Punkt Rückstand auf Manchester United sind die Champions-League-Ränge weiter in Reichweite, zumal die «Red Devils» zwei Partien mehr absolviert haben.