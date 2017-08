Xhaka und Arsenal chancenlos

Die «Gunners» kassieren bei Liverpool eine empfindliche 0:4-Niederlage. Shaqiris Stoke erreicht gegen West Bromwich nach Rückstand immerhin ein 1:1.

Arsenal steckt in England nach drei Spieltagen bereits in arger Bedrängnis: Nach dem 0:1 gegen Stoke City verloren die «Gunners» nun auch in Liverpool – und das gleich 0:4. Granit Xhaka spielte durch, konnte aber kaum Akzente setzen. Für Liverpool trafen Roberto Firmino (17.), Sadio Mané (40.), Mohamed Salah (57.) und Daniel Sturridge (77.). Arsenal liegt damit nur auf Platz 16.

Immerhin einen Punkt sicherte sich Stoke City beim noch ungeschlagenen West Bromwich. Peter Crouch glich in der 77. Minute zum 1:1 aus. Xherdan Shaqiri zeigte nach seiner ausgeheilten Zerrung ein ansprechendes Comeback.

Viva España!

Chelsea hat derweil auf den Fehlstart in die neue Saison reagiert und nun zwei heikle Spiele für sich entschieden: Eine Woche nach dem 2:1-Auswärtssieg gegen Tottenham schlug der Meister daheim Everton 2:0. Für die Differenz sorgten die Spanier: Cesc Fabregas und Alvaro Morata trafen vor der Pause.