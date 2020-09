Legende: Matchwinner Mohamed Salah erzielt gegen Leeds einen Hattrick. Keystone

4:3-Sieg – Meister Liverpool startet die Mission Premier-League-Titelverteidigung spektakulär. Gegen Aufsteiger Leeds mussten die «Reds» dreimal den Ausgleich hinnehmen. Erst auf den 4. Liverpooler Treffer in der 88. Minute, erzielt von Mohamed Salah per Penalty, hatten die «Peacocks» keine Antwort mehr.

Nicht nur deshalb krönte sich der Ägypter zum Mann des Spiels – er hatte seine Farben schon zum 1:0 und 3:2 in Führung geschossen. Doch die Gäste, trainiert von Marcelo Bielsa, liessen sich nicht entmutigen. Sie reisen zwar ohne Punkte ab, setzten mit ihrem mitreissenden Auftritt aber ein erstes dickes Ausrufezeichen.

Arsenal ohne Probleme

Granit Xhaka ist mit Arsenal planmässig in die englische Meisterschaft gestartet. Im allerersten Spiel der neuen Premier-League-Saison siegten die «Gunners» im Londoner Derby bei Aufsteiger Fulham mit 3:0.

Bereits in der 8. Minute brachte Alexandre Lacazette Arsenal in Führung. 4 Minuten nach der Pause sorgten zwei Arsenal-Neuzuzüge für das 2:0. Den Schlusspunkt setzte Captain Pierre-Emerick Aubameyang mit dem 3:0 in der 57. Minute.