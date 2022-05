Legende: 11-jähriges Warten auf diesen Pokal Inter Mailand feiert den Cupsieg frenetisch. Imago/LaPresse

In einem packenden Finalspiel zwischen Inter Mailand und Juventus Turin im Römer Olympiastadion avancierte Ivan Perisic zum gefeierten Helden bei Inter: Der Kroate brachte sein Team in der 99. Minute per Elfmeter 3:2 in Führung und sorgte nur 3 Minuten später mit einem Traumtor für die Entscheidung.

Juve fehlten 10 Minuten

In der regulären Spielzeit war Juventus dem 15. Titel nahe gekommen. Der Rekord-Cupsieger, bei dem Denis Zakaria in der 67. Minute ausgewechselt wurde, führte dank einem Doppelschlag durch Alex Sandro (50.) und Dusan Vlahovic (52.) mit 2:1.

Hakan Calhanoglu rettete Inter mit einem verwandelten Foulpenalty erst in der 80. Minute in die Verlängerung. Wie emotional es zu und her ging, zeigt die Rote Karte gegen Juve-Coach Massimiliano Allegri (104.).

Juve ohne Titel

Inter, das den ersten Cupsieg seit 2011 feierte, hat damit weiterhin die Chance auf das Double, allerdings liegt Stadtrivale Milan zwei Runden vor Schluss der Serie A zwei Punkte voraus. Juventus wird dagegen erstmals seit 2011 wieder eine Saison ohne Titel abschliessen.