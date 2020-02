Legende: Jubelten spät Die Leverkusener erzielten den Siegtreffer in der Nachspielzeit. Keystone

Diese Schlussphase hatte es in sich: In der 83. Minute erzielte Leverkusens Moussa Diaby das 2:1 und liess die Fans an der Alten Försterei verzweifeln. Unions Marius Bülter sorgte kurzfristig wieder für bessere Stimmung. Er erzielte nach einer Schusstäuschung mittels sehenswertem Schlenzer den 2:2-Ausgleich (87.).

Doch der Gäste-Angreifer Karim Bellarabi hatte noch nicht genug. Fast von der Grundlinie aus überraschte er Union-Keeper Rafal Gikiewicz und stellte auf 3:2. Weil der aufgerückte Gikiewicz in der 8. Minute der Nachspielzeit aus 10 Metern scheiterte, siegten schwach aufspielende Leverkusener doch noch.

Weghorst-Hattrick in Sinsheim

Ebenfalls mit 3:2 und mit 3 Schweizern in der Startelf gewann Wolfsburg bei Hoffenheim. Wout Weghorst war der Mann des Spiels: Die ersten Wolfsburg-Tore erzielte er per Elfmeter (18., 52.), in der 71. Minute setzte er mit einem Lupfer den Schlusspunkt. Admir Mehmedis Treffer in der 40. Minute wurde wegen Abseits annuliert.

Legende: 3 Schweizer im Wölfe-Dress Kevin Mbabu, Admir Mehmedi und Renato Steffen (v.l.) haben gut lachen. imago images

Düsseldorf - Gladbach 1:4: Gladbach (mit Yann Sommer, Nico Elvedi und Denis Zakaria) ist in Düsseldorf zum ersten Auswärtssieg seit 3 Monaten gekommen. Zakaria leitete dabei das 3:1 ein, während der eingewechselte Breel Embolo das 4:1 nach starkem Pressing auflegte.

Augsburg - Freiburg 1:1: Die Augsburger kamen zuhause gegen feldüberlegene Freiburger zu einem Unentschieden. Stephan Lichtsteiner spielte von Beginn weg, musste aber in der 32. Minute mit Verdacht auf eine Knieverletzung vom Feld. Augsburg teilte nach dem Spiel mit, dass alle Bänder intakt sind und Lichtsteiner sich eine Risswunde zugezogen hat. Ruben Vargas wurde nach 66 Minuten eingewechselt.

Leipzig - Bremen 3:0: Der erste Sieg der Leipziger nach 4 Pflichtspielen ohne Vollerfolg war nie gefährdet. Die Sachsen setzen damit Bayern München unter Druck, weil sie vorübergehend auf Platz 1 der Tabelle klettern.

Paderborn - Hertha Berlin 1:2: Im ersten Spiel nach Jürgen Klinsmanns Abgang gewinnen die Berliner. Das 2:1 erzielte Ex-Sion-Angreifer und Winter-Neuzugang Matheus Cunha.

Bundesliga Resultate und Tabelle

