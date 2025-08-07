Legende: In die Brüche gegangen Die Beziehung zwischen Goalie Marc-André ter Stegen und dem FC Barcelona. IMAGO Sven Simon

Der FC Barcelona hat im Streit mit Marc-André ter Stegen die nächste Eskalationsstufe gezündet. Der spanische Meister entzog dem 33-jährigen Deutschen das Kapitänsamt; zudem wurde gegen den Goalie ein Disziplinarverfahren eingeleitet.

Hintergrund des Zoffs: Barça forderte ter Stegen nach dessen Rückenoperation Ende Juli auf, eine langfristige Krankschreibung zu unterzeichnen, die es Barcelona erlaubt hätte, 80 Prozent seines Gehalts bis zur Saisonmitte freizugeben – um so den Vorgaben des Financial Fair Play der spanischen Liga zu entsprechen.

Barça kann keine Spieler registrieren

Das Problem dabei: Ter Stegen hatte auf Instagram verkündet, dass er lediglich 3 Monate ausfallen würde. Gemäss LaLiga-Regularien muss ein Spieler jedoch mindestens 4 Monate rekonvaleszent sein, um als langfristig verletzt zu gelten.

Als Folge kann Barcelona keine neuen Spieler registrieren – gemäss Marca sind acht Spieler betroffen. Dazu gehören auch die Torhüter Joan Garcia, für den die Katalanen gerade erst 25 Millionen Euro an Espanyol Barcelona bezahlt hatten, und Wojciech Szczesny.