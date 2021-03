4 Tore in Unterzahl sind noch keinem Bundesliga-Team gelungen. Für die Bayern ist das bekanntlich kein Massstab. Nach dem Platzverweis in der 12. Minute gegen Alphonso Davies (Foulspiel) schossen die Münchner den VfB Stuttgart mit 4:0 aus der Allianz Arena.

Robert Lewandowski hatte dabei einmal mehr den grössten Anteil am Sieg: Er traf gegen den VfB-Keeper Gregor Kobel dreifach. Zur Rekordmarke von Gerd Müller (40 Saisontore 1972) fehlen dem Polen nur noch 5 Treffer. Alle Tore fielen in der ersten Halbzeit, danach konzentrierten sich die Bayern mehrheitlich aufs Verteidigen.

Legende: Noch mehr Tore Robert Lewandowski (2.v.l.) traf dreifach. imago images

Zuber mit Vorlage

Dank einem Zwischensprint mit 3 Toren zwischen der 35. und 41. Minute gewinnt Eintracht Frankfurt gegen Urs Fischers Union Berlin. Frankfurt, das mit Djibril Sow in der Startelf spielte, profitierte dabei von einem kuriosen Eigentor von Robert Andrich. Aus 20 Metern passte er an seinem Torhüter vorbei ins Tor. Frankfurts Steven Zuber lieferte beim Treffer zum 5:2-Endstand die Vorlage.

Haaland-Doppelpack reicht für einen Punkt

Einen Dämpfer musste Dortmund mit Marwin Hitz einstecken. Gegen Köln, in der Tabelle die Nummer 14, lag der BVB nach nur 3 Minuten dank Erling Haaland in Führung. Köln drehte die Partie zwischenzeitlich (35./65.), doch Haaland packte in der letzten Minute noch einmal die Torlust.

Wolfsburg kam mit Kevin Mbabu und Admir Mehmedi bei Werder Bremen in der Startelf zu einem 2:1-Sieg. Im Rennen um die Champions-League-Plätze eröffnet sich damit eine Kluft: Wolfsburg hat als 3. der Tabelle 8, Frankfurt 4 Punkte Abstand auf das fünftplatzierte Dortmund.