«Ich bin zu ehrlich, um eine Situation dieser Art zu akzeptieren, und wir werden das sicher mit dem Klub bewerten», sagte Tottenham-Trainer Antonio Conte gegenüber dem TV-Sender Sky Sport nach dem 0:1 beim abstiegsbedrohten Burnley.

Vielleicht bin ich nicht so gut.

«In den vergangenen fünf Partien haben wir gespielt als seien wir in Abstiegsnot – das ist die Realität», sagte Conte. Zum ersten Mal in seiner Karriere habe er 4 von 5 Spielen verloren, bedauerte der Coach, der letzte Saison Inter Mailand zum Meistertitel in der Serie A geführt hatte. «Vielleicht bin ich nicht so gut.»

Bei Tottenham steht Conte erst seit Anfang November in der Verantwortung. Die Londoner belegen derzeit in der Premier League den 8. Platz und waren Ende 2021 in der Conference League bereits in der Gruppenphase gescheitert.