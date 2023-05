«Es war eine Ehre, dieses Wappen getragen zu haben. Aber alles hat leider ein Ende. Der Moment ist gekommen, bekannt zu geben, dass dies meine letzte Saison in Barcelona ist», sagte Sergio Busquets in einem emotionalen Video in den sozialen Netzwerken.

Der Mittelfeldspieler gehört zur goldenen Generation der Katalanen um Lionel Messi, Xavi und Andres Iniesta. Der heute 34-Jährige war 2005 in der Jugend nach Barcelona gekommen, ist seit der Saison 2008/09 unbestrittener Stammspieler und gewann dreimal die Champions League. Insgesamt absolvierte er bislang 719 Pflichtspiele für die «Blaugrana» und war in den letzten beiden Saisons Captain der Mannschaft. Mit Spanien wurde der Stratege Welt- und Europameister.

Busquets wird wie sein ehemaliger Teamkollege Messi mit einem Wechsel nach Saudi-Arabien in Verbindung gebracht, auch ein Engagement in der US-amerikanischen MLS scheint aber nicht ausgeschlossen. In seiner letzten Saison ist Busquets mit Barcelona auf dem besten Weg zu seiner 9. spanischen Meisterschaft.