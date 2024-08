Legende: Grosser Schock Die Szenen umgehend nach dem Zusammenbruch von Juan Izquierdo in Sao Paulo. REUTERS/Carla Carniel/File Photo

Grosse Trauer in Südamerika: Der uruguayische Verteidiger Juan Izquierdo, der am 22. August während eines Spiels der Copa Libertadores in Sao Paulo mit Herzrhythmusstörungen auf dem Rasen plötzlich zusammengebrochen war, ist verstorben. Der 27-Jährige von Nacional Montevideo befand sich zuletzt auf der Intensivstation im Albert-Einstein-Krankenhaus in Sao Paulo.

«Mit tiefer Trauer und Betroffenheit gibt der Club Nacional den Tod unseres geliebten Spielers Juan Izquierdo bekannt», schrieb Nacional auf X. «Wir sprechen seiner Familie, seinen Freunden, Kollegen und Angehörigen unser aufrichtiges Beileid aus. Ganz Nacional trauert um seinen unwiederbringlichen Verlust.»

Der uruguayische Fussballverband erklärte, die Nachricht sei zutiefst schmerzlich. Die nationalen Verbände von Argentinien, Peru, Paraguay und Kolumbien sprachen der Familie und den Freunden von Izquierdo ihr Beileid aus. «Der südamerikanische Fussball ist in Trauer», sagte Alejandro Dominguez, der Präsident des südamerikanischen Fussballverbandes CONMEBOL.