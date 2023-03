Zum 5. Mal in Folge

Legende: Teilte aus, musste aber auch einstecken Djibril Sow. imago images/Jan Hübner

Frankfurt hat auch nach der Länderspielpause nicht aus seinem Zwischentief herausgefunden. Beim 1:1 zuhause gegen Bochum blieben die Hessen in der Bundesliga zum 5. Mal in Folge ohne Sieg.

Takumi Asano traf in der 14. Minute per Abstauber zum 1:0 für die Gäste. Randal Kolo Muani gelang 8 Zeigerumdrehungen später der Ausgleich per Penalty. Der französische Stürmer war im Strafraum nach einem starken Dribbling zu Fall gebracht worden und verwertete den Strafstoss souverän.

Stöger trifft nur die Latte

Auch wenn Frankfurt in der Folge auf den Sieg drückte, besass Bochum die beste Chance auf das 2:1. Kevin Stögers Freistoss landete aber an der Latte (72.). Djibril Sow, der unter der Woche wegen einer Blessur verfrüht aus dem Camp der Schweizer Nati abgereist war, spielte im Frankfurter Mittelfeld durch, obwohl er bereits in der 4. Minute verwarnt worden war.

Oliver Glasners Team wartet nun bereits seit anderthalb Monaten auf einen Vollerfolg. Die Champions-League-Plätze drohen für den Europa-League-Sieger ausser Sichtweite zu geraten.

Audio Kolo Muani: «Wir sind sehr enttäuscht» (frz., ARD: Christian Adolph) 01:42 min Bild: imago images/Jan Hübner abspielen. Laufzeit 1 Minute 42 Sekunden.