Rassismus ist im Fussball leider ein grosses Thema. Zum Glück aber auch dessen Bekämpfung. Ein Widerstand in Bildern.

Bild 1 / 9 Legende: 17. März 2013 Die Roma-Legende Francesco Totti, damals noch frische 36 Jahre alt, zeigt dem Rassimus die rote Karte. Keystone Bild 2 / 9 Legende: 29. Dezember 2018 Napoli-Fans stehen für ihren Verteidiger Kalidou Koulibaly ein, nachdem dieser im Spiel zuvor von Zuschauern mit rassistischen Gesängen eingedeckt worden war. Keystone Bild 3 / 9 Legende: 10. November 2019 Zwei Kiew-Spieler trösten Schachtars Taison. Der Brasilianer war von den Zuschauern rassistisch angefeindet worden, hatte diesen in der Folge den Mittelfinger gezeigt und den Ball auf die Tribüne gekickt. Dafür sah der er die rote Karte – und verliess den Platz unter Tränen. Reuters Bild 4 / 9 Legende: 23. Oktober 2011 Damals noch ein 20-jähriger Jungspund: Xherdan Shaqiri läuft im speziellen «Gegen Rassismus»-Trikot des FC Basels auf. Freshfocus Bild 5 / 9 Legende: 1. November 2015 Ebenfalls schon länger her: YB-Captain Marco Wölfli führt seine Mannschaft mit einem Anti-Rassismus-Plakat auf das Spielfeld. Gegner war der FC Zürich. Keystone Bild 6 / 9 Legende: 19. November 2019 Nach dem Quali-Spiel zur (mittlerweile verschobenen) EURO 2020 gegen Estland zeigen die Niederländer Frenkie de Jong und Georginio Wijnaldum demonstrativ ihre Unterarme. imago images Bild 7 / 9 Legende: 19. Oktober 2019 «Kein Platz für Rassismus», sagt dieser Matchball. Zum Zuge kam er in der englischen Premier League im Spiel zwischen Crystal Palace und Manchester City im Selhurst Park. imago images Bild 8 / 9 Legende: 16. Dezember 2019 Drei Affen als Aushängeschilder einer «Nein zu Rassismus»-Kampagne der italienischen Serie A. Die gewählten Sujets stiessen allerdings auf heftige Kritik. Kurz darauf entschuldigte sich die Liga. Reuters Bild 9 / 9 Legende: 29. Juni 2016 Fifa-Präsident Gianni Infantino und Ex-Profi Clarence Seedorf bei einem Benefiz-Spiel des Weltverbandes. Einfach, weil's so schön ist. imago images

1966 haben die Vereinten Nationen am 1. Jahrestags des Sharpeville-Massakers, Link öffnet in einem neuen Fenster den 21. März zum Internationalen Tag gegen Rassismus erklärt. Wir nehmen diesen zum Anlass, in einer Bildergalerie auf ausgewählte Momente aus der jüngeren Geschichte des Fussballs zurückzublicken – symbolische Momente im Kampf gegen Rassismus.

Es ist eine lose Reihe Bilder ohne Anspruch auf Vollständigkeit.