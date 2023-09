Remo Freuler wechselt zurück nach Italien in die Serie A und wird in Bologna Teamkollege von Dan Ndoye und Michel Aebischer.

Zurück in die Serie A

Nach einem Jahr in der Premier League bei Nottingham Forest bricht Remo Freuler seine Zelte in England wieder ab und wechselt zurück nach Italien. Der Nati-Mittelfeldspieler wechselt für ein Jahr leihweise in die Serie A zu Bologna. Danach besitzen die Norditaliener eine Kaufoption.

In Bologna trifft Freuler unter anderem auf die beiden Schweizer Dan Ndoye, der ebenfalls diesen Sommer gewechselt ist, und Michel Aebischer.

Gescheitertes England-Abenteuer

Bei Nottingham Forest kam Freuler zu insgesamt 33 Pflichtspiel-Einsätzen, musste sich aber auch häufig mit der Rolle des Ergänzungsspielers begnügen. Bei Bologna hofft er nun, wieder auf mehr Spielpraxis zu kommen.

Vor seinem Wechsel nach England hatte der 32-Jährige für Atalanta Bergamo 203 Serie-A-Spiele bestritten und dabei 18 Tore erzielt und 16 Assists geliefert.