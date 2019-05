Der Venezolaner rückt auf Rang 4 in der Torschützenliste der Major League Soccer vor.

Zwei Tore in der Nachspielzeit

Legende: Glänzt für Atlanta United Josef Martinez Reuters

Nach zwei Niederlagen in Folge ist Atlanta United in der Major League Soccer auf die Siegerstrasse zurückgekehrt. Beim 3:0 über Minnesota United erzielte der frühere YB- und Thun-Stürmer Josef Martinez in der Nachspielzeit zwei Tore.

Der Venezolaner hat damit nach 14 Spielen 8 Saisontore auf dem Konto, ebenso viele wie Wayne Rooney und nur eines weniger als Superstar Zlatan Ibrahimovic. Angeführt wird die Torschützenliste von Carlos Vela (15 Tore). Letztes Jahr hatte Martinez mit 31 Treffern den «Golden Boot» gewonnen.

In der Tabelle der Eastern Conference liegt Atlanta auf Rang 4, hat aber zwei Spiele weniger ausgetragen als Leader D.C. United, das 3 Punkte voraus liegt.