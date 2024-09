Die zweimalige Weltmeisterin Alex Morgan hat ihren Rücktritt angekündigt. Die Starspielerin von San Diego Wave aus der US-amerikanischen Profiliga NWSL teilte ihre Entscheidung am Donnerstag in einem emotionalen Video in den Sozialen Medien mit. Zugleich machte die 35-Jährige öffentlich, ihr zweites Kind zu erwarten. Ihr letztes Spiel steht bereits am kommenden Sonntag gegen North Carolina Courage in San Diego an.

«Ich gehe in den Ruhestand, und ich habe so viel Klarheit über diese Entscheidung. Ich bin so glücklich, dass ich sie euch endlich mitteilen kann. Es hat lange gedauert, und die Entscheidung ist mir nicht leicht gefallen», sagte Morgan mit feuchten Augen.

Ein Gesicht des weltweiten Frauenfussballs

Die Stürmerin erzielte in 224 Einsätzen für die USA 123 Tore und war in dieser Zeit 23-mal Captain. Zuletzt hatte sie es nicht ins Olympia-Aufgebot geschafft und damit erstmals seit den Sommerspielen 2008 einen grossen Event mit den USA verpasst. 2012 hatte sie in London Olympiagold gewonnen. Ihre beiden WM-Titel gewann sie 2015 und 2019.