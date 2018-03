Trotz zwei gelb-roten Karten gewinnt Leader Wolverhampton in der 2. englischen Liga und verteidigt seinen Vorsprung.

So steigt man auf: Sieg mit 9 Mann

Ruben Neves (am Boden kniend) wird vom Platz gestellt.

Die Wolverhampton Wanderers sind auf dem Weg zurück in die englische Premier League. Die «Wolves» siegten im 2.-Liga-Spitzenspiel bei Middlesbrough mit 2:1, obwohl sie ab der 56. Minute mit 10 und ab der 72. Minute sogar mit nur noch 9 Mann spielen mussten. Erst Ruben Neves, dann Matt Doherty hatten die gelb-rote Karte gesehen.

Wolverhampton war in der 1. Halbzeit dank Toren der Portugiesen Helder Costa und Ivan Cavaleiro mit 2:0 in Führung gegangen. In der Nachspielzeit kam «Boro» zwar noch auf 1:2 heran, zum Ausgleich reichte es aber nicht.

Portugiesische Power

7 Spieltage vor Schluss liegt Wolverhampton in der zweithöchsten Liga an der Spitze, 13 Punkte vor dem drittklassierten Fulham. Die Top 2 steigen Ende Saison direkt auf. Letztmals hatten die «Wolves» 2012 in der Premier League gespielt. Das jetzige Team ist stark portugiesisch geprägt. Trainer ist Nuno Espirito Santo, im Kader stehen 5 Portugiesen.