Coupe de France gegen den Sechstligisten US Pays de Cassel? Das tat sich PSG-Superstar Lionel Messi nicht an. Statt beim 7:0-Sieg Anfang Woche dabei zu sein, reiste der Weltmeister in die Schweiz und gönnte sich eine Auszeit in den Walliser Bergen.

Das verrät ein Instagram-Post seiner Frau Antonella Roccuzzo, die auf der Social-Media-Plattform diverse Videos und Fotos vom Schneespass teilte. Die Messi-Familie mit den drei Söhnen erholt sich offenbar in der Region von Crans-Montana, wie die Berge im Hintergrund verraten.

Keine langen Ferien in den Schweizer Alpen

Ob der 35-jährige Messi sich selber auch auf den Ski versuchte, ist unklar und zu bezweifeln. Das Verletzungsrisiko für den Zauberfuss wäre wohl zu gross.

Allzu lange dürfte der Argentinier, der vor rund einem Monat seine Karriere mit dem WM-Titel in Katar endgültig vergoldet hatte, aber nicht mehr in der Schweiz verweilen. Schon am Sonntag steht in der Ligue 1 das Duell gegen Stade Reims auf dem Programm.