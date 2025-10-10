Die U21-Nati muss sich im 2. Spiel der EM-Quali in Luzern mit einem 0:0 gegen Island begnügen.

Die Schweiz kontrolliert zwar das Geschehen über weite Phasen, erspielt sich aber kaum nennenswerte Chancen.

Während die Isländer bei Kontern gefährlich sind, vergibt Joker Junior Zé den Lucky Punch.

Das erste Heimspiel in der EM-Quali ist für die U21-Nationalmannschaft nicht nach Wunsch verlaufen. In Luzern musste sich das Team von Sascha Stauch gegen Island mit einem 0:0 begnügen. Der kompakte Abwehrriegel der Nordeuropäer stellte die Schweiz letztlich vor eine unlösbare Aufgabe. So auch in der letzten Minute, als die Gastgeber das Glück nach einem Eckball auf ihre Seite zwingen wollten – es jedoch an Präzision fehlte.

Dem erhofften Erfolg am nächsten kam die Schweiz nach rund einer Stunde: Junior Zé verpasste den perfekten Einstand als Joker nur knapp. Eine Minute nach seiner Einwechslung kam der FCB-Offensivakteur nach einem Fehlpass von Island-Goalie Lukas Petersson zur Riesenchance. Junior Zé scheiterte jedoch aus kurzer Distanz an Petersson.

Viel Ballbesitz, wenig Chancen

Die Schweiz hatte zwar die Kontrolle über das Spielgeschehen schon früh an sich gerissen, sich beim Kreieren von Chancen – wie schon beim 2:0-Auftakterfolg über Estland – lange schwergetan. Roggerio Nyakossi verpasste mit seinem Kopfball (31.) die beste Chance der ersten Halbzeit. Das zuvor nach 3 Spielen sieglose Island setzte auf eine kontrollierte Defensive und lancierte den ein oder anderen gefährlichen Konter. Nach 17 Minuten wurde der Schweiz beinahe ein fahrlässiger Einwurf zum Verhängnis. Doch Benony Andresson vergab per Lob.

Das Bild wiederholte sich nach dem Seitenwechsel. Nach einer Stunde zwang Hlynur Karlsson Goalie Silas Huber mit seinem tückischen Freistoss zu einer Glanzparade. Das war es dann aber auch schon von der isländischen Sturmreihe.

So geht es weiter

Am Dienstag tritt der Schweizer Nachwuchs in Torshavn auf den Färöern an (ab 18:50 Uhr im SRF-Livestream). Die Färinger, mit 3 Siegen in die Qualifikation gestartet, mussten sich Gruppenfavorit Frankreich diskussionslos 0:6 geschlagen geben.

Resultate