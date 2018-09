0:3-Pleite in Bosnien

Die Ausgangslage vor der Partie gegen Bosnien und Herzegowina war nicht besonders verheissungsvoll. Nur mit einem Sieg wäre der U21-Nati noch ein kleiner Funken Hoffnung auf die Teilnahme an der EM 2019 in Italien und San Marino geblieben. Doch bereits in der Startphase zeichnete sich ab, dass daraus nichts werden würde.

Früher Rückschlag

Nach einer guten halben Stunde und einem Doppelschlag des bosnischen Stürmers Ermedin Demirovic (20./34.) lag das Team von Coach Mauro Lustrinelli 0:2 zurück. 3 Minuten vor Schluss sorgte Hamza Catakovic per Kopf für den 3:0-Schlussstand.

In der Tabelle der Gruppe 8 liegen die Schweizer damit nach der 5. Niederlage im 8. Spiel auf dem zweitletzten Rang. Die beiden abschliessenden Quali-Spiele bestreiten sie kommenden Dienstag gegen Liechtenstein und im Oktober gegen Wales.