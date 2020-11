Schweizer U21 verpasst Gruppensieg und «Stängeli» in Euro-Quali

Die Schweiz unterliegt im 10. Spiel der EM-Qualifikation Frankreich 1:3 und muss erstmals als Verlierer vom Platz.

Ein Doppelschlag von Frankreichs Odsonne Édouard entscheidet die Partie. In der Schlussphase fallen zwei Tore, die nacheinander alles umkrempeln.

Die Schweizer Youngster müssen den Franzosen damit auch den Gruppensieg abtreten.

Am Ende ging es drunter und drüber: Der eingewechselte Kastriot Imeri erzielte 2 Minuten vor Ende der regulären Spielzeit mit einem strammen Schuss das 1:2 aus Schweizer Sicht. Das bedeutete: Das Team von Trainer Mauro Lustrinelli würde doch noch den Gruppensieg in der EM-Quali einfahren.

Doch die über das gesamte Spiel stärkeren Franzosen wussten zu reagieren: Nach einem Patzer der Schweizer Abwehr bediente Mattéo Guendouzi den frei stehenden Randal Kolo, der nur noch zum 3:1 einzuschieben brauchte. Wenig später war Schluss, der Gruppensieg ging doch noch an Frankreich.

Nati verschläft Start

Die Schweiz hatte den Einstieg in die Partie komplett verpasst und sah in der ersten Viertelstunde praktisch keinen Ball. Kurz darauf münzten die Franzosen ihre Überlegenheit auch in Tore um.

Odsonne Édouard traf gleich doppelt (18./23.). Zweimal wurde der Celtic-Stürmer in die Tiefe geschickt, zweimal sah dabei YB-Verteidiger Cédric Zesiger im Zweikampf nicht allzu gut aus. Beim ersten Treffer überlobte Édouard Goalie Anthony Racioppi, beim zweiten profitierte er auch von einem Missverständnis in der Schweizer Abwehr.

Zeqiri-Penalty nicht gegeben

Frankreich powerte weiter und hätte in der 27. Minute eigentlich bereits 3:0 führen müssen, als erneut Édouard und Amine Gouiri nacheinander aus aussichtsreichsten Positionen vergaben.

Die wenigen Ausrufezeichen in der Schweizer Offensive setzte Topskorer Andi Zeqiri. Kurz vor der Pause wurde dem Brighton-Stürmer wohl ein Penalty unterschlagen, als er im Strafraum umgerannt wurde.

Auch Überzahl nützt nichts

Doch allgemein blieb die Lustrinelli-Truppe viel zu ungefährlich, zahlreiche Bälle wurden mit vermeidbaren Fehlpässen weggegeben. Als Frankreich ab der 58. Minute nach Gelb-Rot gegen Colin Dagba in Unterzahl agieren musste, drehten die Schweizer Nachwuchs-Profis etwas auf – konnten dann aber die späte Entscheidung trotzdem nicht verhindern.

Damit musste die U21 nach 9 Siegen aus 9 Spielen erstmals als Verlierer vom Platz und verpasste das «Stängeli». Weil das erste Duell mit den Franzosen mit einem 3:1-Sieg für die Schweiz geendete hatte und «Les Bleus» das bessere Torverhältnis aufweisen, holen sie sich vor den punktgleichen Schweizern auch den Gruppensieg. Beide Teams waren bereits vorher für die EM-Endrunde in Ungarn und Slowenien qualifiziert.