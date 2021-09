Die Schweizer Nationalmannschaft gewinnt das Testspiel in Basel gegen Griechenland mit 2:1.

Zuber und Vargas sorgen für die Tore und bescheren Nati-Trainer Murat Yakin einen erfolgreichen Einstand.

Zu reden gab rund um die Partie der Ausfall von Captain Granit Xhaka, der wegen eines positiven Corona-Tests in Isolation ist.

Vor seinem Debüt als Nationaltrainer war Murat Yakin vor allem mit einer Frage konfrontiert: Wer soll gegen die Griechen für Tore sorgen? Mit Xherdan Shaqiri, Breel Embolo und Mario Gavranovic standen dem Nachfolger von Vladimir Petkovic drei Offensivspieler nicht zur Verfügung. Zudem fiel Captain und Mittelfeldmotor Granit Xhaka wegen eines positiven Corona-Tests kurzfristig aus.

Die Antwort auf die brennendste Frage sei vorweggenommen: Steven Zuber und Ruben Vargas waren es, welche die Tore gegen Griechenland erzielten. Eines früh in der ersten, eines früh in der zweiten Halbzeit.

4 Debütanten: Yakin testet fleissig

Damit sorgten in Basel zwei Spieler für die Tore, die auch an der EM unter Petkovic zum Zug gekommen waren. Yakin nutzte den Test aber auch dazu, neuen Gesichtern eine Chance zu geben. Mit Torhüter Gregor Kobel und Verteidiger Cédric Zesiger standen zwei Debütanten in der Startelf. Zusammen mit Zesiger bildeten Fabian Schär und Eray Cömert die Innenverteidigung, Silvan Widmer und Ricardo Rodriguez besetzten die Aussenbahnen.

Dass Yakin in der Pause und auch im Laufe der zweiten Halbzeit kräftig durchwechselte, war dem Spielfluss nicht gerade zuträglich. Unter anderem kamen mit Andi Zeqiri und Ulisses Garcia zwei weitere Spieler zu ihrem Debüt in der A-Nati.

Doch wichtige Erkenntnisse konnte der neue Nati-Trainer bereits zuvor sammeln. Bis zu seiner Auswechslung in der 65. Minute war beispielsweise Zuber einer der absoluten Aktivposten.

Schliessen 00:48 Video Zuber leitet den Angriff ein und schliesst ihn zum 1:0 ab Aus Sport-Clip vom 01.09.2021. abspielen 00:46 Video Vargas schiebt gekonnt zum 2:1 ein Aus Sport-Clip vom 01.09.2021. abspielen 02:28 Video Zuber: «Ich hatte heute einfach Spass» Aus Sport-Clip vom 01.09.2021. abspielen

Das 1:0 in der 7. Minute leitete der eben erst zu AEK Athen gewechselte Mittelfeldspieler selbst ein und schloss nach der Hereingabe von Widmer aus der Drehung ab. Beim 2:1 durch Vargas (51.) war es Zuber, der von der linken Seite die Vorlage in den Strafraum lieferte.

Schweiz nur kurzzeitig von der Rolle

Yakin hat aber auch gesehen, dass die Schweizer das Spielgeschehen in der ersten Halbzeit sukzessive den Griechen überliessen – und dafür eiskalt bestraft wurden. Vangelis Pavlidis (34.) bezwang Kobel aus kurzer Distanz zum 1:1, nachdem die Schweizer dem Gegner zu viel Raum gelassen hatten.

00:40 Video Pavlidis gleicht für Griechenland aus Aus Sport-Clip vom 01.09.2021. abspielen

Die Griechen kamen auch in der zweiten Halbzeit zu der einen oder anderen Chance. Pavlidis traf in der 63. Minute den Pfosten. Zudem vergab Anastasios Douvikas in der Schlussphase eine aussichtsreiche Chance. Aber auch Zeqiri brachte den Ball Sekunden vor dem Schlusspfiff nicht im Tor der Griechen unter.

Insgesamt aber kann Yakin mit dem Gezeigten zufrieden sein. Nicht zufriedenstellend war hingegen die Kulisse: Lediglich 3500 Zuschauer fanden den Weg in den St. Jakob-Park.

So geht's weiter

Bei diesem Zusammenzug stehen noch 2 WM-Quali-Spiele an. Am Sonntag empfängt die Schweizer Auswahl in Basel Italien, ehe sie am Mittwoch in Belfast auf Nordirland trifft.

04:25 Video Die Live-Highlights bei Schweiz - Griechenland Aus Sport-Clip vom 01.09.2021. abspielen