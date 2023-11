Legende: Frenetischer Jubel in Luzern Vor zwei Jahren holte die Schweiz das WM-Ticket. KEYSTONE/Urs Flueeler

Die Ausgangslage ist um einiges besser als noch vor zwei Jahren. Am 15. November 2021 brauchte die Schweiz gegen Bulgarien am letzten Spieltag einen Sieg mit mindestens zwei Toren Differenz und war zudem auf Schützenhilfe von Nordirland angewiesen, um Italien noch zu überholen. In der ausverkauften Arena in Luzern erfüllte die Nati die Pflicht souverän und sicherte sich das Ticket für die WM-Endrunde im Dezember 2022 in Katar.

Heuer hat die Schweiz gleich drei Matchbälle, um die Reise an die EURO 2024 nach Deutschland sicherzustellen. Ein Sieg gegen Israel am Mittwoch würde reichen, um die Qualifikation in trockene Tücher zu bringen. Unabhängig vom Ausgang der Partie dürfte die Stimmung aber nicht an die Luzerner Festhütte herankommen. Das Spiel in Ungarn findet bekanntlich unter Ausschluss des Publikums statt.