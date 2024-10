Personalisierte Tickets, keine politischen Symbole: Das Nati-Gastspiel in Serbien steht unter strenger Beobachtung.

Tamis Gespräch mit Xhaka: Nati vor brisantem Duell in Serbien

Legende: 2022 ging es heiss zu und her Granit Xhaka legt sich an der WM in Katar mit Serbiens Goalie Vanja Milinkovic-Savic an. Imago/Ulmer/Teamfoto

Die letzten WM-Duelle zwischen der Schweiz und Serbien hatten es mit Pfiffen, Beschimpfungen und politischen Gesängen in sich. Als Xherdan Shaqiri die Schweiz 2018 in Kaliningrad zum Sieg schoss, legten sich mehrere Spieler mit den gegnerischen Fans an. 4 Jahre später liess sich Granit Xhaka in Doha zu einer provokativen Geste gegenüber der serbischen Ersatzbank hinreissen.

04:50 Video Archiv: Die Affäre Doppeladler Aus 10 vor 10 vom 25.06.2018. abspielen. Laufzeit 4 Minuten 50 Sekunden.

Nervös sei er angesichts des neuerlichen Aufeinandertreffens am Samstag aber nicht, sagte Nationalmannschaftsdirektor Pierluigi Tami am 1. Tag des Zusammenzugs in St. Gallen. «Für uns sind das alte Geschichten. Es ist ein Spiel wie jedes andere.» Und doch erklärte Tami, dass er noch das Gespräch mit Xhaka suchen wolle. «Provokationen von aussen sind immer möglich, das kann man nicht kontrollieren. Darauf muss man vorbereitet sein.» Es sei wichtig, keine Energie auf Nebenschauplätze zu verschwenden.

Serbien steht «unter besonderer Beobachtung»

Der serbische Verband teilte am Montag mit, dass für die Partie gegen die Schweiz verschiedene Sicherheitsvorkehrungen getroffen wurden. Die Tickets beim Duell in Leskovac im Süden des Landes sind personalisiert, die Fans müssen sich also ausweisen. Weiter wird darauf geachtet, dass auf Fahnen, Trikots und Schals keine politischen Symbole oder Botschaften zu sehen sind.

Programm-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Verfolgen Sie die beiden Nations-League-Partien der Schweiz in Serbien und gegen Dänemark wie folgt auf SRF zwei und in der SRF Sport App: Samstag, 12. Oktober, 20:10 Uhr: Serbien – Schweiz

Dienstag, 15. Oktober, 20:10 Uhr: Schweiz – Dänemark Die Partien können Sie jeweils auch im Radio live auf SRF 3 mitverfolgen.

Zudem wurde darauf hingewiesen, dass der Verband «unter besonderer Beobachtung» der Uefa steht. Gegen die Serben war bei der EM in Deutschland ein Disziplinarverfahren wegen mehrerer Vergehen der Fans eingeleitet worden. Beim SFV ist man zuversichtlich, dass der Gastgeber für Sicherheit sorgen wird. Mediensprecher Adrian Arnold erinnerte an das letztjährige EM-Qualifikationsspiel gegen Belarus, das in Serbien stattfand. Dort habe man «super Erfahrungen» mit Serbiens Verband und den Sicherheitsbehörden gemacht.