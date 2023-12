Legende: Testen 2024 in Irland Die Nati mit Captain Granit Xhaka. Keystone/Peter Klaunzer

Die Schweizer Nationalmannschaft bestreitet das zweite Länderspiel des kommenden Jahres am 26. März. Drei Tage nach dem Länderspiel-Auftakt in Kopenhagen gegen Dänemark trifft das Team von Nationaltrainer Murat Yakin in Dublin auf Irland.

Das letzte von bislang 18 Länderspielen gegen Irland datiert vom Oktober 2019. In Genf resultierte in der Qualifikation für die EM 2020 ein 2:0-Sieg für die Schweiz. In der im November zu Ende gegangenen EM-Qualifikation 2024 belegte Irland in der Gruppe B hinter Frankreich, den Niederlanden und Griechenland den vierten Rang.

Im Rahmen des EM-Vorbereitungscamps im Juni plant der Schweizer Verband mit weiteren Testspielen. Die Gegner sind noch offen. Die Schweiz startet am 15. Juni in Köln mit der Partie gegen Ungarn zur EM-Endrunde in Deutschland.