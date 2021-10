Die Schweizer Nationalmannschaft schlägt Litauen in der WM-Qualifikation auswärts mit 4:0.

Bereits zur Pause führt die Nati dank Toren von Breel Embolo (2) und Renato Steffen komfortabel.

Dank dem klaren Pflichtsieg rückt die Schweiz punktemässig zu Leader Italien auf.

Die Erwartungen an die Schweizer Nationalmannschaft waren vor der Partie klar. Um den Druck auf Italien aufrechtzuerhalten, waren gegen Litauen nicht nur drei Punkte, sondern auch möglichst viele Tore gefragt.

Und das Team von Trainer Murat Yakin wusste in Vilnius bei Temperaturen knapp über dem Gefrierpunkt resultatmässig zu überzeugen. Dank dem klaren 4:0-Sieg rückt die Schweiz zu Leader Italien auf und weist nur noch ein um 2 Treffer schlechteres Torverhältnis auf. Zwei Spieltage vor Ende der Gruppenphase hat die Nati auch Platz 2 und damit die WM-Playoffs auf sicher.

Embolo trifft doppelt – Steffen erstmals

Die Basis für den klaren Sieg legte die Nati nach einer halben Stunde, als der formstarke Breel Embolo einen Eckball von Xherdan Shaqiri wuchtig ins Netz köpfelte. Nur drei Minuten später doppelte der 24-Jährige beinahe nach, seinen Abschluss sah der Gladbach-Stürmer aber von Ernestas Setkus im Litauen-Tor pariert.

00:27 Video Embolos Kopfball zum 0:1 Aus Sport-Clip vom 12.10.2021. abspielen

Kurz vor dem Pausenpfiff holte Embolo in seinem 50. Länderspiel für die Nati Versäumtes nach. Der Jubilar ging nach einem Eckball von Shaqiri erneut vergessen und bekundete keine Probleme, den Ball aus wenigen Metern einzuschieben.

3 Minuten vor Embolos Treffer hatte schon Renato Steffen reüssiert. Der 29-Jährige wurde mit einem langen Ball von Fabian Schär lanciert und lupfte den Ball gekonnt über Setkus ins Tor (42.). Für Steffen war es im 18. Länderspiel das erste Tor im Trikot des Nationalteams.

Schliessen 00:30 Video Steffens herrlicher Lupfer zum 0:2 Aus Sport-Clip vom 12.10.2021. abspielen 00:33 Video Embolos Tor zum 0:3 Aus Sport-Clip vom 12.10.2021. abspielen

Kein Feuerwerk nach der Pause

Nach dem Seitenwechsel verpasste es die Nati, an die starke Schlussphase der 1. Halbzeit anzuknüpfen. Erst nach rund einer Stunde und einem Schlenzer von Shaqiri (62.) wurde es vor dem gegnerischen Tor wieder einmal gefährlich. Doch weder der Captain noch Ruben Vargas (82.) konnten das Skore erhöhen. Vargas scheiterte am Pfosten, Shaqiris Abschluss flog knapp am Tor vorbei.

Als in Vilnius schon alle mit dem Abpfiff rechneten, klappte es doch noch mit dem 4. Treffer. Der eingewechselte Mario Gavranovic traf nach Vorarbeit von Cedric Itten aus nächster Nähe per Kopf (90.+4).

Schliessen 04:15 Video Die Live-Highlights bei Litauen-Schweiz Aus Sport-Clip vom 12.10.2021. abspielen 00:32 Video Gavranovic sorgt für den Schlusspunkt Aus Sport-Clip vom 12.10.2021. abspielen

Bulgarien dreht Partie gegen Nordirland

Im 2. Spiel der Gruppe C gewann Bulgarien gegen Nordirland zuhause mit 2:1. Die Gastgeber gerieten kurz vor der Pause in Rückstand, drehten die Partie aber dank einer Doublette von Todor Nedelev zu ihren Gunsten.

02:02 Video Zusammenfassung Bulgarien - Nordirland Aus Sport-Clip vom 12.10.2021. abspielen

So geht's weiter

Für die Schweizer Nationalmannschaft stehen in der WM-Qualifikation noch zwei Partien auf dem Programm. Am 12. November ist die Nati zu Gast in Italien, wo es zum womöglich entscheidenden Duell um den Gruppensieg kommt. Drei Tage darauf empfängt die Schweiz zum abschliessenden Gruppenspiel Bulgarien. SRF überträgt die Partien wie gewohnt live.