Die Schweizer Nationalmannschaft gewinnt das Testspiel gegen die USA in Nashville mit 4:0.

Johan Manzambi und Ardon Jashari glänzen bei ihren Startelf-Debüts, Gregor Kobel bleibt erstmals ohne Gegentreffer.

Ein nächstes Mal besammelt sich die Nati Anfang September zum Auftakt der WM-Qualifikation.

Die Schweizer Nationalmannschaft hat im Rahmen ihres Nordamerika-Trips auch das zweite Testspiel gewonnen. Die Partie gegen ein erschreckend schwaches US-Team, das die zahlreichen gewichtigen Absenzen nicht kaschieren konnte, war bereits nach der ersten Halbzeit entschieden. Die Schweiz nahm eine 4:0-Führung in die Pause. Letztmals war dies vor 7 Jahren in einem Testspiel gegen Panama der Fall.

Murat Yakin nutzte die zweite Halbzeit, um mit Stefan Gartenmann und Miro Muheim zwei weitere Optionen in der Abwehr zu testen. Offensiv kam von den Schweizern nach der Pause deutlich weniger, Tore fielen keine mehr. Phasenweise glich das Spiel im Geodis Park, dem mit 30'000 Plätzen grössten reinen Fussballstadion der USA, eher einem Trainingsspiel.

Manzambi und Jashari glänzen

Im Vergleich zum Mexiko-Spiel hatte Murat Yakin fünf Änderungen in der Aufstellung vorgenommen. Ardon Jashari und Johan Manzambi standen erstmals in der Startelf – und sorgten in der Country-Hauptstadt Nashville sogleich für die Musik:

13. Minute: Jashari spielt einen Pass durch die amerikanische Abwehrreihe. Dan Ndoye läuft in die Lücke und trifft von der linken Seite zum 1:0.

Jashari spielt einen Pass durch die amerikanische Abwehrreihe. Dan Ndoye läuft in die Lücke und trifft von der linken Seite zum 1:0. 23. Minute: Nico Elvedi, der erstmals seit Oktober wieder für die Nati aufläuft, spielt einen langen Ball in die Tiefe auf Manzambi. Der 19-Jährige des SC Freiburg dringt in den Strafraum ein, lässt einen Gegenspieler aussteigen und legt für Michel Aebischer auf, der das Leder unter die Latte haut.

Nico Elvedi, der erstmals seit Oktober wieder für die Nati aufläuft, spielt einen langen Ball in die Tiefe auf Manzambi. Der 19-Jährige des SC Freiburg dringt in den Strafraum ein, lässt einen Gegenspieler aussteigen und legt für Michel Aebischer auf, der das Leder unter die Latte haut. 33. Minute: Ricardo Rodriguez versucht es aus der Distanz. US-Keeper Matt Turner kann den Ball nur nach vorne abwehren, wo Breel Embolo leichtes Spiel hat.

Ricardo Rodriguez versucht es aus der Distanz. US-Keeper Matt Turner kann den Ball nur nach vorne abwehren, wo Breel Embolo leichtes Spiel hat. 36. Minute: Manzambi wirbelt für einmal nicht auf der rechten Seite, sondern zieht nach einer Seitenverlagerung von Jashari direkt ins Zentrum. Dort vollendet er sehenswert zum 4:0 und erzielt damit sein erstes Tor im Nati-Trikot.

Manzambi war etwas überraschend für Fabian Rieder in die Startelf gerückt, nachdem er gegen Mexiko zu seinem Nati-Debüt gekommen war. Seine Nomination rechtfertigte der junge Genfer auf ganzer Linie. Mit seiner Geschwindigkeit und Ballsicherheit sorgte er auf der rechten Seite für viel Betrieb. Auch Jashari wusste im Mittelfeld an der Seite von Granit Xhaka als doppelter Vorbereiter zu überzeugen.

Die Amerikaner schafften es derweil kaum einmal, in den Strafraum der Schweizer vorzudringen. Gregor Kobel musste einzig bei einem Freistoss in der 15. Minute ernsthaft eingreifen.

Kobel erstmals ohne Gegentor

Wirkliche Torgefahr erzeugten die USA auch nach der Pause nicht. Trotz fünf Wechseln beim Heimteam zur Pause war der Klassenunterschied in der Folge aber nicht mehr ganz so offensichtlich. Einerseits war die Luft etwas draussen, andererseits wechselte auch Yakin kräftig durch. Ulisses Garcia, Djibril Sow, Zeki Amdouni, Aurèle Amenda und Remo Freuler erhielten ebenfalls noch etwas Auslauf.

Nicht nur die Schweiz spielte erstmals seit langem wieder einmal zu Null. Auch Kobel hielt seinen Kasten in seinem 13. Spiel als Nati-Keeper erstmals sauber.

So geht es weiter

An der Klub-WM dürfte Kobel deutlich mehr zu tun haben. Genau wie Manuel Akanji bleibt er in den USA, während es für andere Nati-Spieler in die Ferien geht. Der nächste Nati-Zusammenzug steht Anfang September an, wenn die Schweiz zum Auftakt der WM-Qualifikation in Basel auf den Kosovo und Slowenien trifft.

