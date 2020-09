Offensiv-Talente führen Nati zum Sieg in der EM-Quali

Die Schweizer U21-Nati feiert in der EM-Quali den 5. Sieg im 5. Spiel.

In Schaffhausen überzeugt vor allem die Offensive, Andi Zeqiri schnürt einen Doppelpack.

Im 2. Spiel der Gruppe B schlägt Frankreich Georgien auswärts 2:0.

Der Angriff und die Abwehr – oder Licht und Schatten bei der Schweizer U21-Nati. Vorne, da stellte sie ihr grosses Potenzial unter Beweis. Besonders in der 1. Halbzeit sprühten Andi Zeqiri, Jérémy Guillemenot und Noah Okafor nur so vor Spielfreude.

Die Slowaken wussten sich häufig nur mit Fouls zu helfen. So auch in der 8. Minute, als Kristian Vallo den enteilten Guillemenot im Strafraum legte: Zeqiri verwertete den fälligen Penalty zur frühen Führung.

Slowaken mit Traumtor zum Anschluss

Nach einer kurzen Baisse, in der die Schweiz den Gästen etwas mehr Raum zugestanden hatte, zog die Angriffsmaschinerie wieder an. Das 2:0 durch Okafor in der 36. Minute war die logische Folge.

In der Defensive allerdings, da agierte die Nati zuweilen fahrig und unkonzentriert. In der 41. Minute war es dann des Schlechten zuviel: Jasper van der Werff packte das Rauhbein aus. Den anschliessenden Freistoss verwertete Lubomir Tupta herrlich zum Anschlusstreffer.

Schweiz macht in Halbzeit 2 alles klar

Das 2:1 schmeichelte den Slowaken, denn die Schweiz hätte zur Pause höher führen müssen. Das holte die Equipe von Trainer Mauro Lustrinelli dann nach dem Pausentee nach. In der 70. Minute fasste sich Dan Ndoye mittels Freistoss ein Herz und traf zum vorentscheidenden 3:1. Der 19-Jährige war erst 28 Sekunden zuvor eingewechselt worden.

Eine Viertelstunde vor Schluss setzten die Schweizer noch einen oben drauf. Zeqiri schnürte seinen Doppelpack – es war bereits sein 6. Treffer in der laufenden Kampagne.

Dank des 5. Siegs in Folge nimmt die Schweiz Kurs auf die erste EM-Teilnahme seit 2011. Noch bleiben 5 Gruppenspiele zu absolvieren.