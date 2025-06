Die Schweizer Fussball-Nati gewinnt das Testspiel gegen Mexiko in Salt Lake City (USA) mit 4:2.

Fabian Rieder sorgt mit seinem ersten Länderspieltor kurz vor Schluss für die Entscheidung.

In der Nacht auf Mittwoch bestreitet die Nati gegen die USA ihren 2. Test auf der Übersee-Reise.

In den Schlussminuten wäre die Schweizer Nati im Testspiel gegen Mexiko für ihre Passivität fast noch bestraft worden. Mexiko setzte sich in der Schlussphase in der Hälfte der Schweiz fest und suchte das 3:3. Der Ausgleich wäre angesichts des Gezeigten nicht unverdient gewesen, hatten sich die Mexikaner in Salt Lake City (USA) doch weitestgehend als aktivere Mannschaft präsentiert.

Doch ein drittes Tor gelang den Zentralamerikanern nicht mehr. Im Gegenteil: Nach einem Fehler im Spielaufbau traf Fabian Rieder mit einem abgelenkten Abschluss in der 90. Minute zum vorentscheidenden 4:2 und erzielte damit im 19. Einsatz für die Nati den langersehnten Premierentreffer. Wenig später war Schluss – und das Team von Murat Yakin konnte einen schmeichelhaften Sieg bejubeln.

Embolo mit dem 1:0 aus dem Nichts

Im vorletzten Test vor Beginn der WM-Qualifikation im Herbst schien Yakin die optimale Formation noch immer nicht gefunden zu haben. Die Berufung von Aurèle Amenda und Silvan Widmer in die Startelf liess ebenso aufhorchen wie die Nicht-Aufstellung Ardon Jasharis, der in der belgischen Liga jüngst zum Spieler der Saison gekürt worden war.

Vor über 40'000 mehrheitlich mexikanischen Fans starteten die Zentralamerikaner besser in die Partie. Bei sommerlichen Temperaturen in Utah wirkte Mexiko von Beginn weg spritziger und zielstrebiger. Entgegen des Spielverlaufs war es in der 20. Minute allerdings die Schweiz, die mit ihrer ersten richtigen Torchance sogleich in Führung ging. Breel Embolo traf nach einem tollen langen Ball von Ricardo Rodriguez zum 1:0.

Jashari und Garcia kommen in der Pause

Zur zweiten Halbzeit wechselte Yakin Jashari und Ulisses Garcia für Granit Xhaka und Rodriguez ein. Und Verteidiger Garcia stand sechs Minuten nach Wiederanpfiff sogleich im Zentrum der Aufmerksamkeit – im negativen Sinn. Vor dem Ausgleich der Mexikaner traf der Verteidiger den Ball nach einem Querpass im eigenen Strafraum nämlich nicht wunschgemäss, sodass dieser exakt auf den Kopf Gimenez' flog, der frei vor Kobel das 1:1 erzielte.

Yakin brachte in der Folge Zeki Amdouni und Cédric Zesiger ins Spiel. Damit bewies der Trainer ein gutes Händchen, denn Ersterer traf in der 64. Minute zum 2:1 für die Schweiz. Nach einem Freistoss in die mexikanische Mauer sprang der Ball über Umwege zu Amdouni, der zur neuerlichen Führung einschieben konnte. Nur: Der Treffer hätte eigentlich nicht zählen dürfen, da Zesiger bei Jasharis Schuss deutlich im Abseits stand. Weil es in Utah aber keinen VAR gab, durfte die Schweiz jubeln.

Sieben Minuten nach dem 2:1 folgte bereits das dritte Tor für die Schweiz. Dan Ndoye war mit einem frechen Abschluss ins kurze Eck erfolgreich. Weil aber Angel Sepulveda in der 75. Minute den Anschlusstreffer erzielte, wurde es in den Schlussminuten noch einmal spannend. Bis Rieder mit seinem ersten Nati-Treffer alles klarmachte.

So geht es weiter

Am Sonntag reist die Nati von Salt Lake City nach Nashville in den US-Bundesstaat Tennessee. Dort bestreitet die Schweiz gegen die USA in der Nacht auf Mittwoch das 2. Testspiel auf ihrer Übersee-Reise. Der Gastgeber verlor am Samstag ein Testspiel gegen die Türkei mit 1:2. Anpfiff der Partie ist um 2 Uhr Schweizer Zeit, auf SRF zwei und in der Sport App sind Sie live dabei.

Nationalmannschaft