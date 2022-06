Mit dem Auftakt in die Nations League beginnt für die Nati am Donnerstag der Countdown für die WM.

4 Spiele in 11 Tagen

Seit Donnerstag weilen die Spieler der Nationalmannschaft in Bad Ragaz. Während andere Profis nach dem Saisonende bereits in die Ferien verschwunden sind, bereitet sich die Auswahl von Murat Yakin auf die anstehenden Nations-League-Spiele vor.

Auch für die eingerückten Spieler ist in den vergagenen Tagen neben den Trainingseinheiten aber die Erholung und Abwechslung nicht zu kurz gekommen. So weilten am Wochenende etwa die Familien der Spieler im Nati-Camp. «Dass die Familien eineinhalb Tage hierher kommen durften, fand ich eine geniale Idee. Die Kinder konnten miteinander spielen, die Frauen lernten sich besser kennen. Ich glaube, das stärkt den Zusammenhalt im Team noch einmal», sagt Silvan Widmer.

Der Aussenverteidiger hat bei Mainz eine persönlich erfolgreiche Saison hinter sich. Mit seinen schnellen Läufen auf der Aussenbahn gehört er zu den statistisch besten Spielern der Bundesliga. Seine Qualitäten werden auch in den kommenden Tagen gefragt sein. Denn auf die Nati wartet mit 4 Nations-League-Spielen in 11 Tagen ein happiges Programm.

Zweitletzter Zusammenzug vor Katar

Bis zur WM in Katar dauert es zwar noch ein knappes halbes Jahr, der derzeitige Zusammenzug ist aber bereits der zweitletzte vor dem grossen Highlight im Winter. Über den Zeitpunkt und die Anzahl Spiele lasse sich streiten, findet Widmers Nati-Teamkollege Remo Freuler. «Aber es sind sicher sehr gute Tests, um zu sehen, wo wir stehen», sagt der Mittelfeldspieler von Atalanta.

Das Programm der Nati Box aufklappen Box zuklappen Donnerstag, 2. Juni: Nations League, Tschechien – Schweiz in Prag (ab 20:10 Uhr live auf SRF zwei und in der Sport App)



Sonntag, 5. Juni: Nations League, Portugal – Schweiz in Lissabon (ab 20:10 Uhr live auf SRF zwei und in der Sport App)



Donnerstag, 9. Juni: Nations League, Schweiz – Spanien in Genf (ab 20:10 Uhr live auf SRF zwei und in der Sport App)



Freitag, 10. Juni: Öffentliches Training in Meyrin (11:30 Uhr)



Sonntag, 12. Juni: Schweiz – Portugal in Genf (ab 20:05 Uhr live auf SRF zwei und in der Sport App)

Auch für Widmer sind die anstehenden Nations-League-Spiele gleichbedeutend mit dem Startschuss zur Vorbereitung auf die WM. «Ich denke, das Fundament ist gelegt. Jetzt muss langsam das Haus gebaut werden. Es werden schwierige Spiele gegen gute Gegner», sagt Widmer, der wie Freuler von «guten Tests» für die Nati spricht.

Und wie soll das Haus aussehen, das die Nati in den kommenden Wochen und Monaten auf das vorhandene Fundament baut? «Eine Villa mit Pool gerne», sagt Widmer mit einem Schmunzeln.

Federer schaut in Bad Ragaz vorbei

Nach dem Familienbesuch am Wochenende hat die Nati am Montag übrigens prominenten Besuch erhalten. Roger Federer schaute im Training vorbei und erhielt von Yakin eines der brandneuen Trikots überreicht, mit denen die Schweizer ab sofort und auch im Winter in Katar auflaufen werden.

«Ich habe schon Spiele von ihm geschaut, auch live im Stadion. Persönlich habe ich Federer aber noch nie getroffen, es war ein Riesen-Erlebnis», schwärmte Widmer. Auch für Freuler ging mit Federers Besuch ein Traum in Erfüllung. «Ich habe sofort ein Foto in die Chat-Gruppe von Atalanta geschickt. Die waren alle etwas neidisch.»