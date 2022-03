Die Schweizer U21 schlägt Wales im EM-Qualifikationsspiel in Lausanne überzeugend mit 5:1.

Den Grundstein zum Erfolg legt das Team von Mauro Lustrinelli mit 3 frühen Toren zwischen der 12. und 20. Minute.

Weil die Niederlande gegen Bulgarien nur unentschieden spielen, beträgt der Vorsprung der Schweizer in der Tabelle nun 5 Punkte (bei einem Spiel mehr).

Es war ein furioser Auftritt, den die U21-Fussballer im Stade de la Tuilière hingelegten. Vor weit über 6'000 Zuschauern – nur zweimal waren es im rund zwei Jahre alten Stadion mehr – bestimmten die Schweizer das Geschehen von Beginn weg. Und sie wurden in Form von 3 frühen Toren belohnt:

12. Minute: Dan Ndoye hat auf der rechten Seite viel Platz. Er bedient in der Mitte Felix Mambimbi, der zur Schweizer Führung trifft.

Dan Ndoye hat auf der rechten Seite viel Platz. Er bedient in der Mitte Felix Mambimbi, der zur Schweizer Führung trifft. 15. Minute: Diesmal netzt Ndoye selbst ein. Sein Schuss von der Strafraumgrenze ist zu platziert für Wales-Torhüter Nathan Shepperd.

Diesmal netzt Ndoye selbst ein. Sein Schuss von der Strafraumgrenze ist zu platziert für Wales-Torhüter Nathan Shepperd. 20. Minute: Wieder überzeugt die Schweiz mit einem konsequent gespielten Angriff. Kastriot Imeri lanciert Zeki Amdouni, der zur Vorentscheidung trifft.

02:17 Video Die frühe Schweizer Triplette gegen Wales Aus Sport-Clip vom 25.03.2022. abspielen

Die Mannschaft von Coach Mauro Lustrinelli blieb auch nach der Pause spielbestimmend. Es war jedoch Wales, das in der 46. Minute einen Torferfolg bejubeln konnte. Jack Robert Vale bediente Joseph Adams, der zum 1:3 verkürzte. Die Reaktion der Schweizer fiel heftig aus. Nur 40 Sekunden nach dem Gegentreffer kürte sich der starke Ndoye zum Doppeltorschützen. Und auch Amdouni durfte wenig später über seinen zweiten Treffer jubeln.

Direktduell gegen die Niederlande

Dank den gewonnenen 3 Punkten weist die Schweiz in der Tabelle neu 19 Punkte auf. Weil die Niederlande, der erste Verfolger, gegen Bulgarien nur 0:0 spielten, kann die Schweiz den Vorsprung auf 5 Punkte ausbauen. «Oranje» hat dabei eine Partie weniger auf dem Konto. Am kommenden Dienstag kommt es auswärts in Deveter zum Direktduell im Rennen um die Teilnahme an der EM 2023 in Rumänien und Georgien.