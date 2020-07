Fabian Schär muss sich wegen einer Bänderverletzung an der Schulter einer Operation unterziehen.

Legende: Wird die Nati-Spiele im September wohl verpassen Fabian Schär. Keystone

Fabian Schär muss sich einer Schulter-Operation unterziehen. Der Schweizer Nationalverteidiger in Diensten von Newcastle United bestätigte entsprechende englische Medienberichte gegenüber dem Blick.

Zugezogen hat sich der 28-Jährige die Bänder-Verletzung in der Schulter vor anderthalb Wochen im Premier-League-Spiel gegen die Tottenham Hotspurs (1:3).

Nati-Spiele im September in Gefahr

Laut Newcastle-Trainer Steve Bruce rechnet der Klub mit einer Ausfallzeit von 6 bis 8 Wochen. Die neue Saison startet in England am 12. September. Zuvor stehen die Termine der Schweizer Nationalmannschaft in der Nations League gegen die Ukraine (3. September) und Deutschland (6. September) auf dem Programm, für welche Schär auszufallen droht.