Pierluigi Tami, Direktor der Männer-Nationalteams beim Schweizerischen Fussballverband, kündigt überraschend seinen Rücktritt auf Ende 2026 an.

Der 63-Jährige ist seit 2019 im Amt.

Tami will sich in Zukunft einem anderen Fussball-Projekt widmen. Ein Nachfolger ist noch nicht bekannt.

«Nach 2026 habe ich ein anderes Projekt», sagt Pierluigi Tami. Welches das ist, wollte er sich (noch) nicht entlocken lassen. Sicher ist nur: Der Direktor der Männer-Nationalteams wird sein Amt beim Schweizerischen Fussballverband SFV Ende 2026 niederlegen.

«Als ich begonnen habe, habe ich meine Vision 2026 präsentiert», begründet Tami den Zeitpunkt des angekündigten Abschieds. Er habe im September 2019 seine Ziele und seine Mission dem Zentralvorstand vorgestellt. «Heute kann ich stolz sagen, dass wir fast alles erreicht haben, was wir uns vorgenommen haben.»

3 Endrunden-Teilnahmen unter Tami

Drum sei der Zeitpunkt gekommen, das Amt abzugeben und frischen Wind reinzubringen. «Jemand Neues soll nun einen Parcours beginnen», sagt Tami. Und um die Nachfolge optimal aufzugleisen, habe er seinen Abschied mit entsprechend langer Vorlaufzeit dem Zentralvorstand und nun auch der Öffentlichkeit mitgeteilt.

Unter Tamis Amtszeit nahm das Nationalteam an der kontinentalen EURO 2021, an der WM 2022 in Katar und an der EURO 2024 in Deutschland teil.