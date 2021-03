Vorbei sind die Zeiten, als das bulgarische Nationalteam noch für Furore sorgte. An der WM 1994 in den USA waren die Südosteuropäer – angeführt vom damaligen WM-Torschützenkönig Christo Stoitschkov (zusammen mit dem Ukrainer Oleg Salenko) – noch bis in den Halbfinal vorgestossen.

Flaute seit 2004

4 Jahre später schaffte Bulgarien auch den Sprung an die WM-Endrunde in Frankreich, 2004 nahm die aktuelle Nummer 68 im Fifa-Ranking am EM-Turnier in Portugal teil. Seither verpasste Bulgarien in 9 Anläufen die Qualifikation für ein grosses Turnier.

Im Vorfeld des WM-Quali-Duells der Schweiz mit Bulgarien konnte SRF Sport mit dem ehemaligen bulgarischen Internationalen Petar Aleksandrov über das Nationalteam sprechen. Der 58-Jährige gewann 1993 mit Aarau den Schweizer Meistertitel, aktuell ist er Assistenzcoach und Stürmertrainer des Klubs aus der Challenge League. Das bulgarische Nationalteam verfolgt er weiterhin mit grossem Interesse.

Das sagt Aleksandrov ...

zur Qualität, die seit Jahren fehlt: «Es kommt zu wenig, einerseits vom Verband, andererseits von den Spielern. Es gibt zu viele Ausländer in der bulgarischen Liga. Ludogorets dominiert die Meisterschaft seit 10 Jahren, das ist nicht gut für den Fussball in Bulgarien.»