Aufgrund von muskulären Problemen im Oberschenkel musste Manuel Akanji für das Belgien-Spiel passen. «Ich habe dem Trainer gesagt, dass ich mich nicht hundertprozentig fit fühle», sagte der Dortmund-Verteidiger in der Pause im SRF-Interview. Er spüre Schmerzen in der Hüfte und in den Adduktoren, so Akanji. Ob er am Montag in Island auflaufen kann, werde sich in den nächsten Tagen zeigen.