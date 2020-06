Stéphane Chapuisat feierte mit Borussia Dortmund grosse Erfolge. Doch auch in der Nati hinterliess er Spuren.

Am 2. Juni 2004

Chapuisat wurde in seiner Zeit bei Borussia Dortmund (1991 - 1999) Weltklasseformat attestiert. Der Stürmer knackte als erster Ausländer in der Bundesliga die 100-Tore-Marke (total 106 Treffer) und feierte mit dem BVB 2 Meistertitel sowie 1997 den Gewinn der Champions League. Letzteres war zuvor keinem Schweizer gelungen.

15 Jahre in der Nati

Chapuisats Torquote war im Nationalteam zwar bei weitem nicht so überragend wie im Klubfussball. Der Romand brachte es aber auf stolze 103 Einsätze (21 Tore) im Nati-Trikot. Nur 3 Schweizer Akteure haben mehr Länderspiele auf dem Buckel als er (Stephan Lichtsteiner/108, Alain Geiger/112, Heinz Hermann/118).

Chapuisat gab am 21. Juni 1989 kurz vor seinem 20. Geburtstag sein Länderspieldebüt. In einem Freundschaftsspiel gegen Brasilien in Basel gewann die Schweiz dank einem Penaltytor von Kubilay Türkyilmaz 1:0.

Die 100 machte der Goalgetter mit dem Haken-Trick als Markenzeichen am 2. Juni 2004 voll. Im Testspiel gegen Deutschland (0:2) agierte er an der Seite von Alex Frei. Nach der EURO 2004 trat Chapuisat im Alter von 35 Jahren aus der Nati zurück.

Legende: Vor dem 100. Länderspiel Chapuisat im Gespräch mit Oliver Kahn. Keystone

WM in den USA als Highlight

Chapuisat nahm mit der Schweiz an 3 Endrunden teil, wobei ihm das erste Turnier am besten in Erinnerung bleiben dürfte.

WM 1994 in den USA: Chapuisat hatte grossen Anteil daran, dass die Schweiz erstmals nach 1966 wieder den Sprung an eine Endrunde schaffte. Er erzielte in der Qualifikation 6 Treffer, darunter je ein wichtiges Tor gegen Italien und Portugal. Höhepunkt in seiner Nati-Karriere war der 4:1-Sieg im WM-Gruppenspiel gegen Rumänien, als er das 2:1 erzielte.