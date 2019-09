Die Nati will den Sport wieder ins Zentrum rücken

Am Sonntag wartet Gibraltar

Vor dem Spiel in Irland am Donnerstag (1:1) wurde im Umfeld der Schweizer Nationalmannschaft praktisch nur die Absenz von Xherdan Shaqiri thematisiert. Dass diese Diskussionen nach der Partie auf der grünen Insel nicht abflachten, lag einerseits am wenig inspirierten Schweizer Auftritt.

Es wird weniger über Fussball gesprochen als über alles andere.

Andererseits brachte Granit Xhaka das Thema mit seiner Aussage, dass Shaqiri seine Captain-Binde haben könne, gleich selber wieder aufs Tapet. «Wir sind mit der Entwicklung der letzten Zeit nicht zufrieden», sagt Nati-Coach Petkovic. «Es wird weniger über Fussball gesprochen als über alles andere.»

Kein Ausrutscher erlaubt

Petkovic meint weiter: «Stephan Lichtsteiner bleibt unser Captain» und tut Xhakas Äusserung als «Spruch» ab. «Irgendwann müssen wir einen Punkt machen. Es wird nur über dieses Thema gesprochen. Dabei geht vergessen, dass wichtige Quali-Spiele auf dem Programm stehen», sagt Goalie Yann Sommer zur Thematik.

Mit dem 1:1 in Irland ist klar, dass sich die Schweiz gegen die «kleinen» Gegner der Gruppe – Georgien und Gibraltar – keinen Ausrutscher erlauben darf, will sie sich direkt für die EM 2020 qualifizieren. Ein solcher ist gegen Gibraltar, Nummer 198 der Fifa-Weltrangliste, auch nur schwer vorstellbar. «Wir wollen ein erfolgreiches Erlebnis haben», sagt Sommer.

Man betont bei der Nati, den Gegner nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. Sommer spricht von «einigen guten Kickern» im Kader von Gibraltar. Verteidiger Nico Elvedi meint: «Wir müssen sehr aufmerksam sein. Sie werden auf Konter spielen.» Coach Petkovic sagt sogar: «Wir müssen physisch und mental bereit sein, um diesen Gegner zu schlagen.»

Es ist deutlich zu spüren: Die Nati will gegen Gibraltar überzeugen. Um die Diskussionen von den Brennpunkten neben dem Rasen wegzubringen und den Sport wieder ins Zentrum zu stellen.

Die möglichen Aufstellungen:

Schweiz: Sommer; Mbabu, Schär, Elvedi, Rodriguez; Fernandes, Xhaka, Freuler; Embolo, Ajeti, Mehmedi.

Sommer; Mbabu, Schär, Elvedi, Rodriguez; Fernandes, Xhaka, Freuler; Embolo, Ajeti, Mehmedi. Gibraltar: Coleing; Jolley, R. Chipolina, J. Chipolina, Olivero; Sergeant; De Barr, Walker, Hernandez, Pons; Styche.

Live-Hinweis Verfolgen Sie das Spiel der Schweizer Nationalmannschaft gegen Gibraltar am Sonntag ab 17:30 Uhr live auf SRF zwei.

Sendebezug: SRF zwei, sportlive, 05.09.2019, 20:10 Uhr