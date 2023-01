Die Nationalmannschaft wird die Partien der EM-Qualifikation 2024 in diesem Jahr in Genf, Luzern, Sion und St. Gallen austragen.

Nati startet in Genf in die EM-Qualifikation

Legende: Gute Erinnerungen Beim letzten Auftritt in Genf schlug die Nati in der Nations League Portugal mit 1:0. KEYSTONE/Michael Buholzer

Als erster Austragungsort kommt am Dienstag, 28. März, Genf zum Zug. Das Team von Murat Yakin empfängt im Rahmen der EM-Qualifikation Israel. In Luzern wird am Montag, 19. Juni, gegen Rumänien gespielt, und am Dienstag, 12. September, muss in Sitten gegen Andorra der Pflichtsieg her. Zuletzt spielte die Nati vor vier Jahren im Walliser Tourbillon.

Die Partie vom Sonntag, 15. Oktober, gegen Belarus wird in St. Gallen ausgetragen. Noch nicht klar ist, wo der Kosovo am Samstag, 18. November, empfangen wird.

Schweizer Heimspiele in der EM-Qualifikation Box aufklappen Box zuklappen Dienstag, 28. März, 20.45 Uhr: Schweiz – Israel in Genf (EM-Qualifikation, Stade de Genève)

in Genf (EM-Qualifikation, Stade de Genève) Montag, 19. Juni, 20.45 Uhr: Schweiz – Rumänien in Luzern

in Luzern Dienstag, 12. September, 20.45 Uhr: Schweiz – Andorra in Sitten

in Sitten Sonntag, 15. Oktober, 18.00 Uhr: Schweiz – Belarus in St. Gallen

in St. Gallen Samstag, 18. November, 20.45 Uhr: Schweiz – Kosovo (Ort noch nicht bekannt)

Die EM-Qualifikation 2024 beginnt für die Schweiz am Samstag, 25. März 2023, mit dem Auswärtsspiel gegen Belarus. Diese Partie findet unter Ausschluss von Publikum in Novi Sad in Serbien statt.