Gegen Bulgarien setzte Vladimir Petkovic auf Kevin Mbabu, gegen Litauen auf Silvan Widmer. Schlecht füllte keiner die Rolle hinten rechts aus, die seit dem Rücktritt von Dauerläufer Stephan Lichtsteiner zur Disposition steht. Der 25-jährige Wolfsburger Mbabu kommt bislang auf 10 Länderspiele, der knapp 2 Jahre ältere Widmer auf 11.

TV-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Das Testspiel zwischen der Schweiz und Finnland aus St. Gallen können Sie am Mittwoch ab 20:10 Uhr auf SRF zwei mitverfolgen.

Guter Start, dürftige Leistungen

«Kevin hat generell sicher den Vorteil, dass er Woche für Woche einen höheren Spielrhythmus hat», gab Widmer am Montag Auskunft über das Duell. «Aber der Trainer beurteilt bei jedem Zusammenzug auch die aktuelle Formkurve. Der Zweikampf ist sicher da und ich nehme ihn an.»

Angenommen hat die Schweiz nach den zwei Siegen gegen Bulgarien und Litauen auch die 6 Punkte zum Start der WM-Qualifikation – auch wenn Widmer erklärte: «Wir sind mit dem Gezeigten nicht zufrieden, mit den Punkten schon. Doch wir können auf den zwei Spielen aufbauen und wissen, dass mehr in uns steckt.»

Letzter Test vor der Pause

Im Testspiel gegen Finnland am Mittwoch soll nun ein Schritt nach vorne gemacht werden; gegen einen Gegner, der ebenfalls nicht zur Crème de la Crème des internationalen Fussballs zählt. «Wir haben grundsätzlich den Anspruch, gegen jeden Gegner zu dominieren», so Widmer zu den hohen Zielen in der Nati. «Und vor allem gegen Gegner wie Bulgarien oder Litauen soll man auch einen Klassenunterschied sehen.»

Der Test gegen Finnland ist die letzte Partie, bevor es im Juni in die unmittelbare EM-Vorbereitung geht. Ein Auftritt nach Widmers Wunsch würde da vor den beiden spielfreien Monaten gerade recht kommen.