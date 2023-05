Zuber zurück in der Nati – auch Shaqiri und Schär wieder dabei

Nationaltrainer Murat Yakin vertraut für die Partie in Andorra (16. Juni) und das Heimspiel in Luzern gegen Rumänien (19. Juni) grossmehrheitlich jenen Spielern, die schon beim Auftakt in die EM-Qualifikation im März zum Kader gehört haben.

Mit an Bord ist auch Zeki Amdouni. Obwohl der FCB-Angreifer von Patrick Rahmen für die U21-EM in Rumänien und Georgien aufgeboten wurde, möchte Yakin nicht auf ihn verzichten. Amdouni wird nach dem A-Nati-Zusammenzug zur U21 stossen.

Shaqiri und Schär wieder an Bord

Zurück im Kreis der Nationalmannschaft sind mit Xherdan Shaqiri und Fabian Schär zwei langjährige Leistungsträger. Während der Offensivspieler von Chicago Fire zuletzt wegen Oberschenkelproblemen gefehlt hatte, nutzte der Innenverteidiger von Newcastle United die Pause, um sich von einem Zehenbruch zu erholen.

Shaqiri kam seit seiner Rückkehr auf den Fussballplatz achtmal für Chicago zum Einsatz. In den letzten fünf Partien spielte der 31-Jährige durch und bereitete zwei Treffer vor. Schär verpasste bei Newcastle nur gerade zwei Meisterschaftsspiele in der englischen Premier League und qualifizierte sich mit den «Magpies» für die Gruppenphase der Champions League.

Lotomba, Garcia und Mvogo ersetzen Verletzte

Insgesamt hat Yakin neun Änderungen im Vergleich zum ersten Aufgebot der EM-Qualifikation vorgenommen. Flügel Steven Zuber, in Griechenland Double-Gewinner mit AEK Athen, kehrt ebenso zurück wie Basels Andi Zeqiri. Sie sind erstmals seit Juni 2022 wieder Teil des Nationalteams.

Die Aussenverteidiger Ulisses Garcia (YB) und Jordan Lotomba (Nizza) sind anstelle der verletzten Silvan Widmer und Michael Lang dabei. Yvon Mvogo kehrt nach auskuriertem Kreuzbandriss zurück und ersetzt Jonas Omlin, der aufgrund muskulärer Probleme pausiert.

Mittelfeldspieler Michel Aebischer und Torhüter Gregor Kobel, der den Meistertitel in der deutschen Bundesliga mit Borussia Dortmund knapp verpasst hat, sind erstmals seit der WM in Katar wieder im Kreis des Nationalteams, das nach seinem perfekten Start in die EM-Qualifikation die zwei nächsten Siege anstrebt.