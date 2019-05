Vladimir Petkovic verzichtet für das Final-Four-Turnier der Nations League in Portugal auf Captain Stephan Lichtsteiner.

Haris Seferovic, Xherdan Shaqiri und Edimilson Fernandes sind zurück im Kader.

Im «Pre Camp» dabei und damit in der Kategorie «Auf Abruf» sind erstmals die FCB-Youngsters Noah Okafor (19) und Eray Cömert (21) sowie Luzerns Ruben Vargas.

Nati-Coach Vladimir Petkovic verzichtet für das Finalturnier der Nations League auf seinen Captain Stephan Lichtsteiner. Der Aussenverteidiger war Ende März in den Spielen der EM-Qualifikation gegen Georgien und Dänemark noch dabei. Seither ist Lichtsteiner bei Arsenal nur noch in zwei Pflichtspielen zum Einsatz gekommen.

Dafür sind Haris Seferovic, Xherdan Shaqiri und Edimilson Fernandes wieder dabei. Sie waren im März verletzt. Josip Drmic gehört zum ersten Mal seit der WM 2018 wieder zum Team. Der Stürmer von Borussia Mönchengladbach kam in der Bundesliga in den letzten drei Spielen nicht ganz erwartet doch nochmals zum Einsatz und erzielte dabei zwei Tore.

Drei Frischlinge auf Abruf

Da in den Trainings von dieser Woche (Mittwoch bis Freitag) die Europacup-Finalisten Granit Xhaka und Shaqiri noch fehlen, dürfen drei Spieler erstmals Luft in der Nationalmannschaft schnuppern: Die Offensivspieler Noah Okafor (Basel) und Ruben Vargas (Luzern) sowie Verteidiger Eray Cömert (Basel). Sie werden unter normalen Umständen die Reise nach Portugal nicht mitmachen.

Das Turnier beginnt für die Schweiz am 5. Juni in Porto mit dem Halbfinal gegen Europameister Portugal. Am 9. Juni finden der Final (20:45 Uhr) sowie das Spiel um Platz 3 (15:00 Uhr) statt.

Das Nati-Aufgebot für das Nations-League-Final Tor: Yvon Mvogo (RB Leipzig), Jonas Omlin (Basel), Yann Sommer (Mönchengladbach). Verteidigung: Manuel Akanji (Borussia Dortmund), Loris Benito (Young Boys), Nico Elvedi (Mönchengladbach), Michael Lang (Mönchengladbach), Kevin Mbabu (Young Boys), François Moubandje (Toulouse), Ricardo Rodriguez (Milan), Fabian Schär (Newcastle United).

Angriff: Albian Ajeti (Basel), Josip Drmic (Mönchengladbach), Breel Embolo (Schalke), Edimilson Fernandes (Fiorentina), Remo Freuler (Atalanta), Haris Seferovic (Benfica), Xherdan Shaqiri (Liverpool), Djibril Sow (Young Boys), Renato Steffen (Wolfsburg), Granit Xhaka (Arsenal), Denis Zakaria (Mönchengladbach), Steven Zuber (Stuttgart).

Auf Abruf: Eray Cömert (Basel), Noah Okafor (Basel), Ruben Vargas (Luzern), David von Ballmoos (Young Boys).



