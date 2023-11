Legende: Erlaubte sich in der Nachspielzeit ein hässliches Foul Edimilson Fernandes. Keystone/Laurent Gillieron

Mehr als 9300 SRF-User haben nach dem 1:1 gegen Israel die Leistung der Schweizer Nati-Spieler bewertet. Das Urteil fiel wenig überraschend hart aus. Am schlechtesten schnitten Edimilson Fernandes, Cédric Zesiger, Dan Ndoye und Andi Zeqiri ab. Für sie gab es nur 2 von 5 möglichen Punkten.

Fernandes dürfte dabei nicht geholfen haben, dass er für ein indiskutables Einsteigen in der Nachspielzeit direkt die rote Karte sah. Zesiger machte nicht nur beim nicht gepfiffenen Handspiel zu Beginn der zweiten Halbzeit eine unglückliche Figur.

00:47 Video Fernandes fliegt direkt vom Platz Aus Sport-Clip vom 15.11.2023. abspielen. Laufzeit 47 Sekunden.

Vargas einziger Lichtblick

Auch die übrigen Nati-Spieler wurden von den Usern abgestraft und erhielten durchs Band nur 2,5 bis 3 Punkte. Einzige Ausnahme, weil einziger Lichtblick: Torschütze Ruben Vargas. Der Offensivspieler vom FC Augsburg hatte sich in der ersten Halbzeit einige Male stark in Szene gesetzt, was von den Usern entsprechend honoriert wurde.