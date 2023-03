Auftakt in die EM-Quali

Die Schweizer Fussball-Nationalmannschaft startet erfolgreich in die Qualifikation für die Europameisterschaft 2024 in Deutschland.

Gegen Belarus fährt die Mannschaft von Trainer Murat Yakin im serbischen Novi Sad einen ungefährdeten 5:0-Sieg ein.

Renato Steffen glänzt in der 1. Halbzeit mit einem lupenreinen Hattrick.

Der Auftakt in die EM-Quali-Partie gegen Belarus dürfte der Schweizer Nati bereits Warnung genug gewesen sein. Genau 60 Sekunden nach Anpfiff zitterte das Gebälk über Nati-Goali Yann Sommer. Vladimir Khvaschinski schloss im Schweizer Strafraum mit dem Aussenrist ab, traf aber nur die Latte – Glück für die Schweiz!

00:20 Video Nach 60 Sekunden: Belarus mit Lattentreffer Aus Sport-Clip vom 25.03.2023. abspielen. Laufzeit 20 Sekunden.

Doch die Mannen von Trainer Murat Yakin zeigten eine beeindruckende Reaktion. Allen voran Renato Steffen, der in der 1. Halbzeit gross auftrumpfte:

4. Minute: Nach einem Angriff über Ruben Vargas auf der linken Seite kommt Cedric Itten im Zentrum an den Ball, lenkt diesen aber nur an den Pfosten. Steffen steht aber goldrichtig und braucht nur noch einzuschieben.

Nach einem Angriff über Ruben Vargas auf der linken Seite kommt Cedric Itten im Zentrum an den Ball, lenkt diesen aber nur an den Pfosten. Steffen steht aber goldrichtig und braucht nur noch einzuschieben. 17. Minute: Belarus-Goalie Andrey Kudravets kann eine Hereingabe nicht kontrollieren. Steffen steht abermals an der richtigen Stelle und schiebt zum 2:0 ein.

Belarus-Goalie Andrey Kudravets kann eine Hereingabe nicht kontrollieren. Steffen steht abermals an der richtigen Stelle und schiebt zum 2:0 ein. 29. Minute: Erneut kombinieren sich die Schweizer auf der linken Seite durch die Abwehr. Ricardo Rodriguez spielt quer durch den Sechzehner auf Steffen, der sich keine Blösse gibt und souverän zum 3:0 trifft.

01:49 Video Steffen mit lupenreinem Hattrick Aus Sport-Clip vom 25.03.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 49 Sekunden.

In seinem 30. Länderspiel gelang dem Lugano-Stürmer ein lupenreiner Hattrick. So früh wie Steffen hat in der Schweizer Nationalmannschaft noch gar kein Spieler 3 Tore erzielt. Zwischen Steffens zweitem und drittem Tor wusste auch Vargas für Torgefahr zu sorgen. Der Schlenzer des Augsburg-Spielers streifte aber nur den Pfosten.

Belarus ohne Zugriff aufs Spiel

Kräfte sparen lautete dann das Motto nach dem Seitenwechsel. Die Schweizer mussten, die Belarussen konnten nicht mehr. Noch viel mehr als in Durchgang Nummer 1 haftete der Partie in der 2. Halbzeit Testspielcharakter an. Die Belarussen vermochten die Nati nie wirklich zu fordern, nahmen meist die Rolle von Statisten ein.

Granit Xhaka (62.) mit einem schönen Flachschuss und Zeki Amdouni (65.) alleine vor Kudravets sorgten für die weiteren Treffer. Am Ende konnte sich die Schweiz dank eines souveränen Auftritts, aber auch wegen mangelnder Qualität des Gegners über einen 5:0-Sieg zum Auftakt in die EM-Quali freuen.

02:17 Video Steffen: «Die Jungen kommen, ich möchte es geniessen, solange ich kann» Aus Sport-Clip vom 25.03.2023. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 17 Sekunden.

Weiter geht es für die Nati bereits am Dienstag. Dann empfängt die Schweiz in Genf Israel. Die Israelis spielten zum Quali-Auftakt gegen Kosovo 1:1. Kosovo ging nach 36 Minuten durch ein Eigentor von Eli Dasa in Führung. 10 Minuten nach dem Seitenwechsel glich Dor Peretz für die Gastgeber aus. Kurz davor war Kosovos vermeintliches 2:0 von Milot Rashica vom VAR zurückgenommen worden.