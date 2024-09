Nach der starken EM soll die Bestätigung her: Die Schweizer Nati startet in Dänemark in die Nations-League-Kampagne.

Nach der begeisternden EM muss die Schweizer Nationalmannschaft das Gezeigte bestätigen und neue Herausforderungen meistern. Der Startschuss zur neuen Kampagne fällt am Donnerstagabend mit der Nations League in Kopenhagen.

Die letzte Reise zum Kopenhagener Parken Stadion liegt noch kein halbes Jahr zurück. Das torlose Remis gegen Dänemark war damals für die Mannschaft von Nationalcoach Murat Yakin der Start in die geglückte EM-Vorbereitung, die in das Turnier mündete, das nun gleichermassen Referenz und Verpflichtung ist.

02:38 Video Kobel: «Eine Riesenehre, für sein Land spielen zu dürfen» Aus Sport-Clip vom 04.09.2024. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 38 Sekunden.

Personell wird Yakin allerdings umstellen müssen. Mit den Rücktritten von Yann Sommer, Xherdan Shaqiri und Fabian Schär hat die Nati die Erfahrung von über 300 Länderspielen verloren. Es gilt neue Leader zu finden. Das Potenzial dafür haben viele. Erzwingen lässt sich eine Führungsposition innerhalb des Teams aber nicht, weiss Yakin. «Es ist ein Prozess. Man muss in diese Rolle reinwachsen.» Manuel Akanji habe an der EM diesbezüglich gut gearbeitet. Breel Embolo traut Yakin einen weiteren Schritt zu. Auch Gregor Kobel dürfte nach einer Phase der Bestätigung zu einem Leader werden, wie er es in Dortmund schon ist.

«Es ist etwas Spezielles», gesteht Kobel vor seinem ersten Länderspiel als Nummer 1. Zwar hat der 26-jährige Zürcher auf Klubebene schon viel erlebt und auch für die Schweiz bereits fünf Länderspiele bestritten, aber der Druck dürfte im Kopenhagener Parken Stadion doch recht gross sein. «Die Nervosität gehört dazu. Wichtig ist, wie man damit umgeht», sagte er.

Die möglichen Aufstellungen Box aufklappen Box zuklappen Dänemark: Schmeichel; Nelsson, Andersen, Vestergaard; Bah, Hjulmand, Höjbjerg, Kristiansen; Eriksen; Wind, Poulsen. Schweiz: Kobel; Zakaria, Akanji, Rodriguez; Widmer, Freuler, Xhaka, Aebischer; Rieder, Vargas; Embolo.

Wer ersetzt Schär in der Verteidigung?

Wer vor dem Goalie die Dreierabwehr bildet, wollte Yakin noch nicht verraten, auch wenn er darüber bereits Klarheit hat. Nach dem Rücktritt von Schär ist ein Platz frei geworden. Nico Elvedi und Denis Zakaria sind die aussichtsreichsten Aspiranten. Zakaria, der stark in die Saison gestartete defensive Mittelfeldspieler von Monaco, könnte davon profitieren, dass Yakin generell versucht, für die formstarken Spieler jeweils eine Position in der Startformation zu finden.

Zwei kurzfristige Ziele

Bei aller geplanten Feinjustierung darf nicht vergessen werden, dass in diesem Herbst auch Resultate gefordert sind. In der Nations League geht es in erster Linie um den Verbleib in der Liga A, der sich in der Gruppe mit Spanien, Dänemark und Serbien als herausfordernd ankündigt. Zudem verbessert jeder Punkt für die Schweiz auch die Ausgangslage im Hinblick auf die wohl im Dezember stattfindende Auslosung der WM-Qualifikation.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Die Vorberichterstattung zum Nations-League-Spiel zwischen Dänemark und der Schweiz am Donnerstag startet um 20:10 Uhr auf SRF info. Anpfiff der Partie in Kopenhagen ist um 20:45 Uhr. Im Stream auf www.srf.ch/sport und in der Sport App sind Sie ebenfalls live mit dabei.

Schafft sie es als einer der zwölf Gruppenköpfe gesetzt zu sein, macht es den Weg Richtung nächstes grosses Turnier, für das sich nur die Gruppenersten direkt qualifizieren, einfacher. Wird wie zuletzt das Fifa-Ranking als Massstab herangezogen, ist die Schweiz derzeit das zehntbeste europäische Team. Eine andere Möglichkeit ist, dass das Abschneiden in der Nations-League-Kampagne berücksichtigt wird.