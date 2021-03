«Ein sehr grosses Ding» sei das für ihn, beschreibt Denis Zakaria seine Rückkehr zur Schweizer Nationalmannschaft. Der Mittelfeldspieler von Borussia Mönchengladbach war im November 2019 letztmals dabei gewesen, danach laborierte er ab März 2020 nach einem Zusammenstoss mit Yann Sommer lange an einer Knieverletzung und der notwendigen Operation.

Ich kann sagen, dass es der schlimmste Moment meines Lebens war.

Am Tag des Nati-Zusammenzugs in St. Gallen, wo die Qualifikation zur WM 2022 in Katar lanciert wird, gehörte die Frage nach dem Formstand Zakarias wenig überraschend zu den brennendsten. «Ich weiss, in welcher Form ich vor der Verletzung war. Heute bin ich noch nicht dort», schildert er. Er arbeite jedoch jeden Tag daran, zu seiner alten Stärke zurückzufinden und sei insgesamt doch schon wieder «sehr glücklich».

Körperlich fühle er sich gut, mental sei es freilich nicht ganz einfach gewesen: «Ich kann sagen, dass es der schlimmste Moment meines Lebens war», macht der Genfer keinen Hehl aus seiner schwierigen Phase. Auch die Situation bei Gladbach ist aktuell keine leichte: Vor der Knieverletzung noch absoluter Schlüsselspieler, ist Zakaria aktuell nicht mehr allererste Wahl. Der Trubel um Trainer Marco Roses Wechsel zum BVB zog bei den «Fohlen» eine 7 Spiele umfassende Niederlagenserie nach sich.

Auch in Sachen Wechsel wurde es zuletzt etwas ruhiger, nachdem Gerüchte über künftige Engagements bei einem Renommierklub wie Bayern München oder Manchester United aufgekommen waren. «Es gibt viele Spekulationen. Ich will den Schritt [zu einem grossen Klub, Anm.] machen, jetzt gilt es aber, mich auf die Saison in Gladbach zu fokussieren», bleibt der 24-Jährige vage.

Zunächst will Zakaria mit der Nati erfolgreich in die WM-Kampagne starten. Punkte sind gegen Bulgarien und Litauen Pflicht. Denn im September kommt es zum Heimspiel gegen Gruppenfavorit Italien. Als unschlagbar sieht Zakaria die «Squadra Azzurra» indes nicht: «Wir sind nicht so weit weg von ihnen. Wir haben eine gute Mannschaft und können auch Italien Probleme bereiten.»

Die Schweizer Quali-Spiele in der Übersicht Datum Begegnung 25. März Bulgarien - Schweiz 28. März Schweiz - Litauen 05. September Schweiz - Italien 08. September Nordirland - Schweiz 09. Oktober Schweiz - Nordirland 12. Oktober Litauen - Schweiz 12. November Italien - Schweiz 15. November Schweiz - Bulgarien

Der nächste Zwischenhalt heisst Sofia. Man darf gespannt sein, ob Vladimir Petkovic den Rückkehrer dann von Beginn an laufen lässt. Er dürfte sich wohl mit Remo Freuler und Breel Embolo um zwei freie Plätze duellieren. Und auch wenn ihm nur die «Joker»-Rolle zukommen würde: Es tut der Schweizer Nationalmannschaft fraglos gut, nach 16 Monate wieder auf Mittelfeldpuncher Zakaria zählen zu können.